Scuola, Valditara “Dall’anno prossimo un tutor”/ “Va superata dispersione scolastica”

Il ministro dell’istruzione, Valditara, ha rilasciato stamane un’intervista ai microfoni de Il Gazzettino in cui si è soffermato sulla scuola che verrà alla luce dell’inizio del nuovo anno, il 2023, e del ritorno sui baschi da oggi dopo le vacanze natalizie. “Vorrei partire da una ricorrenza storica – le prime parole dell’esponente dell’esecutivo – quest’anno ricorrono i 75 anni di entrata in vigore della Costituzione che ha al centro il concetto di persona. Come affermava Giorgio La Pira prima viene la persona e poi lo Stato. L’insegnamento va il più possibile personalizzato, proprio perché la scuola del merito di cui parliamo noi deve sviluppare i talenti individuali dei ragazzi, promuovendo le attitudini di ciascuno”. Secondo Valditara tutto ciò si potrà concretizzare con: “Quella che ho illustrato nelle linee guida, varate prima di Natale, è una rivoluzione. Verrà introdotta la figura del docente tutor per ogni gruppo classe, il docente che dovrà avere una formazione particolare, ed anche essere pagato di più, e che dovrà in team con gli altri insegnanti seguire in particolare quei ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento ma anche di quelli molto bravi che magari in classe si annoiano e che hanno bisogno di accelerare”.

Un altro aspetto importante della nuova scuola sarà l’orientamento: “Che deve dare consigli ai giovani e alle famiglie sulle scelte più opportune sulla prosecuzione degli studi. Occorre cioè da una parte che la scuola sappia individuare le potenzialità dello studente, dall’altra è necessario recuperare informazioni dai territori per conoscere le concrete prospettive formative e occupazionali. La scuola deve far emergere le attitudini dei ragazzi, come l’arte socratica della maieutica”. La figura del tutor, specifica Valditara, entrerà in vigore “Dal prossimo anno scolastico, nel contempo avvieremo gradualmente una formazione specifica”.

VALDITARA: “LA STRADA PER UNA NUOVA SCUOLA E’ STATA TRACCIATA”

Il ministro vuole far scattare un percorso di ascolto nelle scuole italiane, a cominciare da quelle “più disagiate ascoltando presidi, professori, studenti, personale tecnico”. Poi una grande sfida finale: “Combattere la dispersione scolastica. I dati sono impressionanti: in Italia il 13,2% dei ragazzi tra 15 e 19 anni non studia e non lavora. Per fare degli esempi, in Romania la percentuale è del 12,1%, in Germania del 5%, in Portogallo del 2,6%, in Svezia del 2,5%. Portare questo dato sotto al dieci per cento entro qualche anno sarebbe un buon punto di partenza”.

Ovviamente non sarà semplice raggiungere questo obiettivo, ma Valditara è chiaro: “La strada è quella tracciata, con tutor e orientamento. Poi però, come confermano molti studi recenti, si va a scuola più volentieri se l’istituto è bello, luminoso, i colori tenui per esempio favoriscono la concentrazione, le luci calde sono accoglienti. E servono professori sempre più motivati e autorevoli”. E ancora: “Ho chiesto a Invalsi di individuare le 50 scuole italiane che hanno grandi difficoltà. Voglio partire con una sperimentazione come si è fatto in Francia. In queste realtà più difficili le classi dovrebbero essere molto ridotte, dieci studenti l’una. Ho incarico un gruppo di lavoro di alto profilo di individuare una serie di azioni importanti da realizzare in queste scuole”. Valditara è convinto anche che i presidi debbano ‘girare’ di meno: “Non ci può essere disparità tra la durata massima degli incarichi. E credo che sei anni siano pochi per avere una continuità gestionale”.











