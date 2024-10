BANDO PNRR SULLA MESSA IN SICUREZZA DELLE MENSE SCOLASTICHE: ECCO LA GRADUATORIA UFFICIALE

Come ha ricordato anche di recente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’Italia è capofila in Europa per la realizzazione e la messa a terra dei bandi sul PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di fatto il Recovery Plan nell’ambito del Next Generation Eu): ultima ma solo in termini di tempo è stata pubblicata la pubblicazione della graduatoria di intervenienti finanziati dopo il bando da 515 milioni di euro pubblicato lo scorso 29 luglio 2024 per la realizzazione e/o la messa in sicurezza di mense scolastiche sull’intero territorio italiano.

Sul portale realizzato dal Governo “Pnrr.istruzione.it”, oggi 17 ottobre 2024 trova spazio la graduatoria in merito al bando PNRR riferito alle mense scolastiche: si tratta nello specifico di risorse messe a disposizione per i Comuni per poco più di mezzo miliardo di euro per un numero complessivo di 890 interventi diretti sul territorio. Oltre alla richiesta urgente di tante realtà scolastiche per una seria messa a punto delle mense, l’obiettivo del bando aveva una seconda e non meno importante finalità: si trattava infatti di favorire con questi interventi il tempo pieno scolastico, rispondendo così alle esigenze dei Comuni per quanto riguarda le scuole del primo ciclo di istruzione, così come i convitti per le Province e Città Metropolitane. Ecco qui di seguito la graduatoria degli interventi ammessi e finanziati secondo quanto deciso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

VALDITARA SUL BANDO PNRR “OTTIMI DATI DAL MEZZOGIORNO”: LE DIRETTE CONSEGUENZE (E UN MESSAGGIO POLITICO)

Ampiamente soddisfatto della messa a terra del bando PNRR sulle mense scolastiche il Ministro MIM Giuseppe Valditara, impegnato da mesi a far fruttare i diversi fondi giunti per il settore istruzione: «Registriamo un dato molto positivo di partecipazione e di finanziamento degli enti locali delle regioni del Mezzogiorno». A differenza di quanto emerge negli attacchi e nelle contestazioni di parte del Centro-Sud Italia sulle divisioni e le presunte mancanze di fondi che avrebbe il Mezzogiorno con la riforma dell’Autonomia differenziata, il Governo Meloni prova a dimostrare con i fatti e i nuovi progetti come in realtà davanti all’occasione di potersi ampliare tutti i territori rispondano presente. Ed è proprio questo il “messaggio politico” indiretto che bandi del genere con progetti messi a punto successivi porta all’attenzione generale, tanto politica quanto territoriale.

È nel Sud Italia dove occorrono sempre più aiuti e consapevolezza di poter investire per poter giungere a tutti: per farlo, aggiunge il Ministro dell’Istruzione in quota Lega, «serve investire, al di là delle condizioni di partenza e del territorio di residenza, le stesse opportunità di successo formativo». È ancora Valditara che nella nota ufficiale sul bando PNRR per le mense scolastiche a confermare come tali nuovi interventi finanziati potranno realmente portare una maggiore capacità di aumentare il tempo pieno a favore degli studenti, andando così anche più incontro a famiglie e donne che lavorano. I risultati del bando, conclude il Ministro, sono stati resi possibili dall’azione di supporto agli enti locali che da mesi il Ministero MIM ha messo in campo su impulso del Governo.

Osservando la graduatoria nazionale sul bando PNRR, con gli 890 interventi finanziati, emerge che ben il 63,11% arrivino da regioni del Sud Italia: sul podio la Calabria con quasi 92 milioni di euro, segue al secondo posto la Campania con 78,2 milioni finanziati, sul terzo gradino del podio il Lazio con 56,8 milioni. Completano la top five delle regioni con più interventi di messa in sicurezza delle mense scolastiche, finanziata dal PNRR, la Lombardia con 56,3 milioni e la Puglia con 55,9. Dopo l’avviso pubblico di luglio, gli enti locali e le realtà scolastiche che si dicevano interessate al bando finanziato dovevano far pervenire la candidatura direttamente al Ministero e al Piano nazionale di “Recovery” in via telematica attraverso il sito consueto del PNRR. Qui è disponibile il regolamento sull’asservazione dei vincoli delle mense scolastiche, mentre direttamente qui è disponibile l’intera graduatoria con tutti gli 890 interventi con relativo importo, tipo di intervento e punteggio ricevuto dalla valutazione del Ministero.