SCUOLA/ Valutazione docenti (e istituti), la vera riforma che non vuole fare

Di fronte al disastro della scuola italiana, così impietosamente documentato dai suoi risultati, “la questione principale da affrontare, quella che da sola e prima delle altre, può risolvere una situazione così compromessa” non è così difficile da individuare ed è tutta riconducibile al nodo autonomia-responsabilità-qualità-merito, dimensioni non a caso fortemente osteggiate dal sindacato.

La priorità non è riversare ancora fiumi di denaro pubblico, come sostenuto dall’ex ministro Fioramonti. Quanto ne è già arrivato negli anni, al Sud ad esempio con i Pon, ma anche (recentemente) in altre aree del Paese? Quanti corsi di formazione sono stati attivati per introdurre e sostenere le nuove metodologie e la didattica per competenze? Quante risorse destinate al Piano nazionale della scuola digitale? Quante per sostenere iniziative contro la dispersione? E a fronte di tutto ciò, quali sono i risultati?

Destinare più risorse economiche non è di per sé positivo. Anzi: immetterne altre senza cambiare i meccanismi del sistema equivale a introdurre un volume più ampio di acqua in un sistema idrico pieno di falle. Sprecando altro denaro pubblico, quando ormai non possiamo più permettercelo. Per cui, per favore: cambiamo direzione!

Cominciamo a porre le condizioni perché le situazioni problematiche non rimangano nascoste, perché si possa premiare ciò che funziona e sostenere ciò che non va. Allocando conseguentemente le risorse disponibili in modo mirato. Come?

A partire da un’autentica valutazione di sistema e dei docenti, che permetta di premiare (qui sì, anche con più soldi) chi lavora con passione ottenendo risultati e di intervenire nelle situazioni dove questi non migliorano o addirittura peggiorano.

Recentemente ho potuto constatare di persona la valutazione cui gli enti di formazione che erogano l’offerta di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono sottoposti in Regione Piemonte da un soggetto terzo, con un controllo in loco che oltre agli aspetti formali, amministrativi e gestionali, arriva a comprendere la qualità del servizio erogato, anche attraverso la somministrazione diretta all’utenza di un questionario di gradimento, nel pieno rispetto della privacy e in forma anonima, in modo tale da garantire la libera espressione del giudizio.

Le voci concernono vari aspetti, da quelli della preparazione, della capacità di relazione, di motivazione e supporto all’apprendimento da parte dei docenti, all’apprezzamento complessivo del servizio e della struttura. Gli esiti della rilevazione ovviamente si affiancano e completano la ricognizione effettuata sulla base di altri dati oggettivi.

Perché la stessa cosa non può avvenire nella scuola “pubblica”? Anche gli enti accreditati svolgono un servizio pubblico e fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione e formazione. Perché allora questa differenza tra le due tipologie di istituzione? Perché alle scuole è richiesto solo un rapporto di autovalutazione, gestito internamente, dove di fatto, nella stragrande maggioranza dei casi ci si auto-assolve e i parametri valutativi rimangono i più variegati? Dove anche se le criticità affiorano, non esiste poi nessun obbligo di revisione delle pratiche della didattica (tutto è lasciato alla libertà assoluta e inviolabile dei collegi docenti), non scattano misure di supporto e non si operano investimenti ad hoc. Destinando in modo mirato, appunto, le risorse economiche, umane e professionali. A livello nazionale e territoriale, ma anche, innanzitutto, delle stesse singole istituzioni, lasciando ad esempio la possibilità di assegnare internamente i docenti a ciò (funzioni varie) e laddove serve, valorizzando le loro reali competenze non riducibili alle “classi di concorso” e saltando (fermi restando i complessivi di istituto) i parametri numerici rigidi di composizione dei gruppi classe.

Cose in verità in parte abbozzate dalla legge 107/2015, ma di fatto impraticabili a causa della rigidità complessiva di un sistema solo teoricamente rivolto al soddisfacimento dei diritti e dei bisogni dell’utenza, o impropriamente disapplicate dalle regole contrattuali (mentre dovrebbe valere esattamente il contrario). Basti pensare a come è stato indegnamente svuotato di qualsiasi significato e messo in sordina anche il primo timido tentativo di introdurre il riconoscimento del merito dei docenti.

Come su questo giornale continuamente sottolineato, il vero nodo è certamente quello della motivazione e della capacità dei docenti. La scuola non potrà cambiare senza passare da qui, ossia senza docenti appassionati e preparati. Ma questi non potranno mai capovolgere l’attuale situazione di “insegnamento di massa” e dequalificato se non saranno valorizzati, anche in termini monetari, essendo la dimensione economica misura di un valore sociale.

In ogni caso, cominciamo ad attingere alle risorse che sono già a disposizione: riconosciamo i docenti meritevoli che non sono pochi, che rimangono sotto traccia e che vengono trattati alla stregua di chi dello stipendio neppure avrebbe diritto.

Rompiamo con la falsa e ideologica affermazione che tutti – in quanto laureati e abilitati, in quanto appartenenti alla categoria – possiedono lo stesso livello di professionalità. L’ultimo investimento di cui abbiamo bisogno è proprio l’aumento indifferenziato degli stipendi, mossa che serve solo a riguadagnare voti, non certo a risollevare la scuola e il Paese.

Anche perché, diciamola tutta: gli stipendi del personale docente sono certamente bassi per alcuni (e in alcune aree del Paese, dove la vita è più cara), ma – lo sanno bene gli studenti e le famiglie – molto, anche troppo alti per altri.

Poi sistemiamo il resto, a cominciare dai meccanismi di reclutamento che dovrebbero essere posti in capo alle istituzioni, assegnando una reale autonomia a queste ultime e prevedendo livelli reali – non l’attuale farsa – di responsabilità dei dirigenti. Con corrispettive, serie forme di controllo centrate sui risultati e sulla qualità del servizio, non solo sugli aspetti burocratico-formali o sul consenso interno della componente docente…

Sarà questa la linea del governo, o ancora quella che continua a fare della scuola un postificio e una riserva di consenso politico?



