Scuolabus fuori strada a Roma, paura per 41 bambini/ Malore dell’autista e…

Paura a Roma, dove uno scuolabus con 41 bambini a bordo è uscito fuori strada nel primo pomeriggio di ieri. Mentre il bus percorreva via Tiburtina, nei pressi dell’incrocio con via di Salone è uscito dalla carreggiata: il motivo sarebbe un malore dell’autista, trasportato poi all’ospedale Vannini per ulteriori accertamenti. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 e ha coinvolto i 41 bambini trasportati. Due di loro, entrambi di 7 anni, sono rimasti feriti e si trovano ricoverati al Policlinico e all’ospedale Pertini. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco della sede di Tuscolano.

Corea del Sud, approvata legge che riduce età popolazione/ Almeno un anno in meno

Scuolabus esce fuori strada a Roma: paura per 41 bambini

Lo scuolabus, come spiega Leggo, ha sbandato a causa del malore dell’autista e si è ritrovato fuori strada. Nell’uscita dalla carreggiata, il bus ha divelto e schiacciato anche la rete di protezione della strada. Tanta la paura tra i bambini, tutti di una scuola elementare.

Scoperta la proteina dello stress/ "Carente nelle persone con traumi infantili"

La scolaresca dell’Istituto comprensivo Giuseppe Garibaldi di Setteville di Guidonia, a pochi chilometri da Roma, era sul bus con le loro maestre, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco della squadra Tuscolano, e dei soccorsi del 118. Una volta verificata la condizione dei piccoli, due sono stati portati in ospedale, al Policlinico e al Pertini.

LEGGI ANCHE:

Martina Rossi/ Dopo lettera di scuse, genitori incontreranno i due accusati di falso

© RIPRODUZIONE RISERVATA