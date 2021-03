SCUOLE APERTE ZONA ROSSA FINO A PRIMA MEDIA: DA QUANDO/ Draghi “Non è fonte contagio”

«Si conferma la decisione di riaprire fino alla 1° media, il ministro Bianchi sta lavorando affinchè questa riapertura avvenga in modo ordinato»: così Mario Draghi in conferenza stampa sulle scuole aperte in zona rossa dopo Pasqua. Il premier ha spiegato: «Le decisione prese nell’ultima cabina di regia hanno portato una diminuzione nel tasso di crescita di casi e si inizia a vedere una diminuzione. Aprire ulteriormente aumenta le forme di contagio. La scuola fino alla prima media non è fonte di contagio, ciò che è fonte di contagio è tutto il resto che avviene intorno alla scuola, come il trasporto».

«Le evidenze dimostrano che le scuole sono fonte di contagio solo in presenza di tutte le altre restrizioni», ha sottolineato il primo ministro italiano: «Le attività para-scolastiche aumentano i contagi». Presente in conferenza stampa anche il ministro della Salute, Roberto Speranza: «Le misure che abbiamo adottato nelle ultime settimane ci hanno consentito di verificare qualche primissimo segnale di rallentamento del contagio. Abbiamo speso questo piccolissimo tesoretto per la scuola e per la funzione sociale che la scuola riveste». (Aggiornamento di MB)

SCUOLE APERTE IN ZONA ROSSA FINO ALLA PRIMA MEDIA

Scuole aperte in zona rossa fino alla prima media: questo quanto deciso dalla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi in vista del nuovo decreto sulle misure anti-Covid. Come confermato dall’ex presidente della Banca centrale europea in conferenza stampa, le autorità hanno stabilito che dopo Pasqua sarà possibile tornare in aula anche nella zone considerate a più alto rischio per asili nido, scuole elementari e prima media.

«Stiamo guardando attentamente i dati sui contagi ma, se la situazione epidemiologica lo consente, inizieremo a riaprire la scuola in primis. E cominceremo a riaprire le scuole primarie e la scuola dell’infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni», aveva confermato Draghi nel suo intervento di mercoledì mattina in Senato.

SCUOLE APERTE IN ZONA ROSSA: IL PIANO DI RIAPERTURA

Le scuole aperte in zona rossa rappresentano la vera novità del nuovo decreto governativo e nelle ultime ore l’esecutivo ha lavorato sulle strade da percorrere per consentire il ritorno in aula in sicurezza dopo Pasqua. Come vi abbiamo raccontato, l’ipotesi più probabile è quello dell’utilizzo di tamponi per studenti e docenti così da consentire il monitoraggio dei contagi. Il generale Francesco Figliuolo ha messo in risalto che è necessario «monitorare l’andamento dei contagi nelle scuole con test periodici per ragazzi e insegnanti», ribadendo che la proposta è arrivata dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Questa modalità consentirebbe di innalzare ancora di più le misure di controllo, così da rendere sicure le aule e salvaguardare la didattica. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore anche su questo dossier.

