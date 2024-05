SCUOLE CHIUSE 23 MAGGIO 2024, MALTEMPO E TERREMOTO/ Allerta meteo in Emilia, Lombardia e Veneto

Scuole chiuse, giovedì 23 maggio 2024, le ordinanze dei comuni a causa del maltempo, terremoto e delle allerte meteo rosse ed arancioni. In tutto il Nord le piogge abbondanti e i temporali particolarmente violenti hanno provocato straripamenti ed allagamenti diffusi. Tra le regioni più colpite Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte. In particolare Torino, dove la situazione più grave si è verificata a causa della grandine che ha provocato diversi incidenti. Tuttavia, ancora non si segnalano ordinanze di chiusura delle scuole, anche perché la Protezione Civile ha rinnovato l’allerta come di “ordinaria criticità” per tutta la giornata di domani con il livello giallo.

In Emilia invece, il maltempo colpirà anche domani, per tutta la giornata. Le previsioni interessano le stesse zone già colpite oggi, cioè i territori della provincia di Ferrara per i quali è stata diramata l’allerta arancione con rischio idrogeologico di moderata criticità. Già oggi una violenta grandinata si è abbattuta soprattutto sulle città della costa, quasi 60 mm di acqua caduta prima sui Lidi e poi spostandosi verso il raccordo e il capoluogo provocando numerosi disagi, allagamenti e rallentamenti del traffico.

Allerta maltempo e terremoto, danni, disagi e scuole chiuse da Nord a Sud domani 23 maggio 2024

Il maltempo e il terremoto stanno flagellando l’Italia da Nord a Sud. Dopo la forte scossa ai Campi Flegrei del 21 maggio 2’24, che ha costretto all’evacuazione di molti edifici e a tenere le scuole chiuse, l’ordinanza del comune resta ancora valida per molti istituti, soprattutto a Pozzuoli per consentire le operazioni di sopralluogo danni da parte dei Vigili del Fuoco. In Emilia Romagna, particolarmente in provincia di Ferrara, a Malborgetto, le scuole “Le Margherite” resteranno chiuse nella giornata di giovedì 23 maggio a causa di alcune infiltrazioni di pioggia che hanno attraversato il controsoffitto. In Lombardia, nonostante i rinnovati livelli di criticità rossa o arancione in molte zone, alcuni comuni hanno deciso di riaprire le scuole. I temporali hanno colpito in modo particolarmente violento soprattutto a Varese e provincia, i danni però sono stati limitati.

In alcune zone però le case sono state invase dal fango e la situazione resta critica, i sindaci potrebbero prendere decisioni in serata di tenere le scuole chiuse. Bombe d’acqua anche nel vicentino e nel padovano, dove il maltempo è iniziato già martedì 21 maggio 2024, con temporali e grandinate che hanno provocato disagi in tutto il territorio ma con evoluzione in ripresa. L’prdinanza per tenere chiuse le scuole il 23 maggio 2024 però era stata già decisa a causa del passaggio del giro d’Italia che interesserà strade urbane ed extraurbane.











