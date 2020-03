Scuole chiuse, cosa succede?/ Incertezza su voti e esami, ma l’anno finisce a giugno

Il ministro dell’educazione Lucia Azzolina ha già dichiarato che le scuole resteranno chiuse a luglio e agosto: eliminata dunque la possibilità che, per recuperare i giorni persi per l’emergenza Coronavirus, si sfruttassero i mesi estivi. Invece, è probabile che a settembre si possa riprendere un po’ prima rispetto al solito, nella prima settimana: questo viene riportato sul Corriere della Sera, il tentativo sarà quello di uniformare l’avvio del prossimo anno. A deciderlo sarà la composizione dei calendari regionali che verrà stilata a giugno; intanto la certezza è che, vada come vada e a prescindere dal decorso della pandemia da Covid-19, la scuola terminerà nei giorni previsti, che gli alunni siano effettivamente riusciti a tornare in classe o debbano ancora fare lezione da casa, davanti al computer – cosa che è diventata ormai una normalità. In più, si legge, la richiesta fatta al premier Giuseppe Conte è che nel decreto di mercoledì venga proposto un orizzonte vicino ad una definitività: per intenderci, avrebbe poco senso una proroga della chiusura delle scuole a dopo Pasqua – due settimane – perché molto probabilmente non sarebbe possibile rispettarla.

CORONAVIRUS SCUOLA: COME FUZIONANO I VOTI?

Altro argomento interessante, e importante, per la scuola chiusa con il Coronavirus è quello delle valutazioni. Avevamo parlato della maturità, ma ovviamente nelle altre classi permane il problema dei voti e delle eventuali bocciature. La speranza di qualcuno sarebbe che tutti gli alunni vengano promossi alla fine dell’anno, “sfruttando” una situazione da affrontare giorno per giorno e che nessuno poteva prevedere; difficile che la soluzione sia questa (Io stesso ministro Azzolina ha già escluso il 6 politico) ma chissà, nel frattempo le classi e gli insegnanti si stanno arrangiando ciascuno come crede anche se, pare, va per la maggiore la linea di valutare compiti e lavori in maniera informale e, dunque, senza ufficializzare i voti sul registro elettronico. Questo, anche perché dal ministero non sono arrivate indicazioni certe; possiamo dire che anche da questo punto di vista si navighi a vista, anche se nelle prossime settimane (visto che la scuola non riaprirà tanto presto, e potrebbe non farlo fino a giugno) dovrebbero arrivare delle linee guida alle quali uniformarsi.



