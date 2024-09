Scuole chiuse o aperte domani, sabato 21 settembre 2024, nell’Emilia-Romagna martoriata dalla seconda violenta alluvione nell’arco di un anno? Una domanda che sicuramente starà rimbalzando nella mente di tantissimi tra studenti e genitori che negli ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con non pochi disagi, causati dal progressivo peggioramento di un quadro meteorologico che nell’arco di poche ora ha causato l’intero allagamento di numerose città distribuite in tutta la regione; il tutto mentre era ancora in corso la ricostruzione dopo l’alluvione dello scorso maggio.

Tornando al punto centrale di questo articolo – ovvero le scuole chiuse o aperte per la giornata di domani – dobbiamo subito partire dal sottolineare che quella di sabato dovrebbe essere una giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico e (di conseguenza) buona parte degli istituti tornerà a svolgere regolarmente le lezioni: le chiusure per ora riguardano – infatti – solamente pochi comuni, quasi tutti concentrati attorno alla Bassa Romagna.

Scuole chiuse – dunque – nei comuni di Cervia, di Brisighella, di Camerano e di Lugo, con la completa riapertura degli istituti di Ravenna e Russi, mentre l’ordinanza generale chiede anche di tenere chiuse porte e portoni nei comuni di Alfonsine, Bagnara di Romagna, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno; con poche informazioni per quanto riguarda Ravenna, Faenza e Forlì che nella giornata di venerdì hanno tenuto chiuso.

Scuole chiuse ed allerta meteo: cosa aspettarsi in Emilia-Romagna domani, sabato 21 settembre 2024

Resta fermo – anche a fronte dell’elenco di scuole chiuse che vi abbiamo appena riportato – il consiglio di non prendere nulla per certo e controllare (specialmente pochi minuti prima di uscire di casa per accompagnare i figli ai rispettivi istituti) eventuali nuove disposizioni che potrebbero essere emesse in serata usando sia il sito del proprio comune, che – eventualmente – quello dello specifico istituto frequentato; salvo evitare – ove possibile – traversate pericolose sotto la pioggia per raggiungere le scuole.

A giustificare questa scarsità di scuole chiuse per la giornata di domani c’è un quadro meteorologico che – come dicevamo anche prima – sembra anticipare una leggera ripresa dopo la quasi 48 ore di pioggia ininterrotta: dai dati raccolti dalla regione Emilia-Romagna domani sarà sottoposto ai maggiori rischi idrogeologici soprattutto l’arco meridionale confinante con Toscana e Marche; ma a livello generale la pioggia dovrebbe lasciare spazio ad un primo timido sole su buona parte della regione.