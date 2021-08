Scuole di musica riconosciute nel Lazio/ Approvato emendamento: “Grande progetto”

Step in avanti molto importante per le scuole di musica, visto che nel Lazio è stato approvato un emendamento per riconoscerle e valorizzarle. Ad annunciare la grande novità nella giornata di ieri è stata Valentina Grippo, presidente del Gruppo Misto presso il consiglio regionale del Lazio, che ha spiegato: “Tra gli emendamenti al Collegato di Bilancio – si legge su OrizzonteScuola.it – oggi è stato approvato l’emendamento che istituisce l’elenco delle scuole di educazione musicale nel Lazio, modificando la Legge Regionale 15/2014, in materia di ‘Spettacolo dal vivo e promozione culturale’, aggiungendo l’articolo 12bis. Da oggi, chi insegna musica potrà ottenere il riconoscimento regionale, che significa poter accedere ai fondi, avere diritto alle agevolazioni fiscali e soprattutto essere riconosciuti come un tassello fondamentale della formazione dei cittadini del Lazio”.

Decreto Green Pass: Cdm dopo Cabina di regia/ Regole 6 agosto: scuola, locali, treni

La Grippo ha poi ricordato: “L’educazione musicale è da sempre una criticità nella società e nella scuola italiana, dal momento che tale formazione diventa curriculare nella scuola dell’obbligo soltanto a partire dalle scuole medie, e quindi era necessario compiere i primi passi verso un lavoro più grande, che in Regione stiamo già portando avanti da tempo”.

SCUOLA/ Piano estate: libertà e valutazione, due eredità per ricominciare a settembre

SCUOLE DI MUSICA RICONOSCIUTE NEL LAZIO: “EMENDAMENTO CHE ANTICIPA ALTRE MISURE”

Per poi concludere sull’argomento scuole di musica, spiegando: “Questo è un emendamento che anticipa alcune misure previste nella proposta di legge che disciplinerà tutta la materia di formazione musicale, che abbiamo presentato con la consigliera De Vito e altri colleghi”.

A conferma di quanto le scuole di musica siano importanti per la formazione dei ragazzi, e quanto la musica sia fondamentale, la regione Emilia Romagna ha stanziato ben 1.5 milioni di euro per una serie di progetti, un totale di 26 realizzati in diversi 76 istituti distribuiti su tutto il territorio regionale, in partenariato con più di 200 fra istituzioni scolastiche ed enti. Grazie a questo contributo ben 6.700 studenti potranno partecipare gratuitamente a più di 200 percorsi musicali per una durata totale di circa 60 ore.

D’Avack su Avvenire "giusto figli decidano sul vaccino"/ "Non subalterni ai genitori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA