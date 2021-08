Mr Rain, Meteoriti a Battiti Live 2021/ E se cantasse Fiori di Chernobyl?

Mr Rain, noto rapper ormai da anni nei migliori artisti della scena musicale italiana, torna protagonista a Battiti Live 2021 con Meteoriti anche se non è da escludere che canti anche Fiori di Chernobyl. Un’altra particolare curiosità è caratterizzata da un presunto flirt accaduto tra il cantante ed Elisabetta Gregoraci, co-conduttrice del programma Battiti Live, ma la stessa showgirl ha ampiamente smentito le vicende che riguardavano lei ed il cantante. Il suo vero nome è Mattia Balardi ed è stato protagonista di X-Factor, assieme al rapper Orso nel 2013, ma abbandonò la trasmissione, nonostante superò ampiamente le selezioni. Amato soprattutto dai più giovani recentemente sta iniziando a riscontrare interesse anche tra gli adulti.

Mr Rain, la sua carriera

Mr Rain ha pubblicato il suo primo album, intitolato “Memories” nel 2014, anno nel quale programma quello che sarà il suo primo tour italiano, che registrerà ben venti tappe. Nel suo primo album spicca un pezzo in particolare, che poi sarà quello che lo lancerà definitivamente come uno dei cantanti più ascoltati, cioè “carillon”, singolo che verrà certificato come doppio disco di platino. Nel 2016 pubblica anche “Supereroe”, che raggiungerà il disco d’oro. Nel 2019 scrive e pubblica “la somma”, brano realizzato con la partecipazione della giovane cantante Martina Attilli. Mentre nel 2020, viene pubblicato uno dei suoi singoli di maggiore prestigio, che lo ha portato a raggiungere la quarta posizione delle canzoni più ascoltate dal pubblico italiano, cioè “Fiori di Chernobyl”. il ritorno in live di Mr. Rain è previsto per il 9 dicembre nella città di Milano, mentre l’ultimo album “petrichor” è uscito a febbraio 2021.

