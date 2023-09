Scuole paritarie: oltre 2mila in Lombardia, 1.600 in Campania/ Dati Ministero: più studenti nell’infanzia

Quando si parla di scuola in Italia, si tende a focalizzare l’attenzione sul sistema dell’istruzione pubblica. Ma le scuole paritarie sono sempre più centrali nel panorama educativo italiano. Lo dimostrano i dati più recenti, relativi all’anno scolastico 2022-2023, da cui si evince che le scuole paritarie sono arrivate a quota 11.876, con 811.105 studenti iscritti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato, infatti, un focus dal titolo “Principali dati della scuola, Avvio Anno Scolastico 2023/2024“, che contiene i dati raccolti su studenti, docenti e molto altro. Ma c’è un dato rilevante da rimarcare, cioè la predominanza della scuola dell’infanzia nel settore delle scuole paritarie.

Anche se il numero è in leggera decrescita, si tratta di 449.819 bambini distribuiti in 8.303 scuole. Ciò indica che per le famiglie italiane l’istruzione privata abbia un valore aggiunto in una fase cruciale della prima finanzia. Dall’analisi dei dati a livello regionale, emergono anche delle tendenze interessanti. Ad esempio, la Lombardia risulta essere la regione col maggior numero di scuole paritarie: sono 2.471. A seguire il Veneto con 1.318. Per quanto riguarda il Sud, la Campania è in testa a questa classifica con 1.641 istituti, un numero notevole che supera quello del Lazio, che infatti si ferma a 1.199.

DISTRIBUZIONE SCUOLE E POSTI PERSONALE DOCENTE

Più in generale, l’approfondimento evidenzia che dalla distribuzione a livello territoriale si rileva che Lombardia, Campania e Sicilia si confermano le regioni con il maggior numero di istituzioni scolastiche. Le sedi scolastiche che compongono le istituzioni sono 40.321, il 68,9% delle quali è dedicato all’infanzia e all’istruzione primaria. Per quanto riguarda l’anno scolastico iniziato, 364.069 classi di scuola statale accoglieranno 7.194.400 studenti, di cui 311.201 con disabilità. Nella scuola secondaria di II grado circa la metà degli studenti frequenta un percorso liceale.

Per quanto riguarda, invece, i posti del personale docente, quelli istituiti per l’anno scolastico 2023/2024 sono in tutti 684.592 e 194.481 posti di sostegno. I posti includono sia l’organico dell’autonomia sia l’adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto. Per quanto riguarda il sostegno, sono compresi anche i posti in deroga. È importante evidenziare che per il sostegno il dato relativo ai posti in deroga è in corso di aggiornamento da parte degli Uffici periferici. Degli oltre 684mila posti comuni, 14.142 sono “posti per l’adeguamento“, invece dei 194.481 posti di sostegno, 68.311 sono “posti di sostegno in deroga“.











