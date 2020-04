Scuole riapertura Fase 2 didattica a distanza/ In classe a settembre? Il Protocollo..

Pubblicità

Il “motore” dell’Italia si riaccende per la Fase 2, ma non quello della scuola. Gli esperti sono concordi nel ribadire la loro contrarietà al ritorno a scuola di bambini e ragazzi, quindi si prosegue con la didattica a distanza in questa fase. Tra i banchi di scuola si tornerà a settembre, con non poche novità viste le valutazioni che si stanno facendo. Lavori in corso dunque. Il Veneto è avanti nella programmazione: vuole riaprire nella seconda metà di maggio i servizi 0-6 per procedere con centri estivi nelle scuole o spazi pubblici all’aperto per l’estate. Ma ci sono anche altri esperimenti in corso: Empoli si propone come centro pilota per studiare il ritorno a scuola. Qualcosa si muove ovunque: i sindaci stanno studiando un protocollo per una sorta di summer school, per aprire in qualche modo i centri estivi, magari in spazi aperti o nei cortili delle scuole. Al Ministero ci si sta concentrando sulla Maturità 2020 e su come portare l’esame orale, rimasto come unica prova, in classe e non a distanza.

SCUOLE E FASE 2: DIDATTICA A DISTANZA, RIAPERTURE A SETTEMBRE

La nuova settimana sarà cruciale per stabilire se saranno davvero possibili tentativi di riapertura delle scuole. Saranno più chiari il cronoprogramma delle riaperture delle attività produttive e quindi le regole per le uscite dei ragazzi. Per immaginare le riaperture di scuole e asili però, secondo il Corriere della Sera, molto dipenderà dalla possibilità di sottoporre studenti e insegnanti test e screening sia prima ma soprattuto anche nel caso di un possibile contagio. E questo è un altro aspetto di cui devono tener conto i protocolli sanitari. Il Veneto intanto pensa a creare spazi protetti nelle materne e nei nidi, dove entrare dopo aver misurato la febbre, con vestiti appositi, a turni distanziati per evitare assembramenti, e senza gruppi superiori ai 15 bambini. Il personale dovrà indossare mascherine e guanti, mentre in tutti i locali ci saranno acqua e disinfettanti per lavarsi il più spesso possibile le mani. Gli ambienti invece verranno puliti due volte al giorno. A Milano, invece, il sindaco Beppe Sala valuta di scaglionare gli ingressi a scuola dalle 8 alle 10, di ridurre il numero di alunni nelle classi e di introdurre doppi turni.



