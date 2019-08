Scusi, lei è favorevole o contrario?/ Su Rai 3 il film di Alberto Sordi (10 agosto)

Scusi, lei è favorevole o contrario? sarà trasmesso oggi, 10 agosto, alle ore 14:55, su Rai 3. Alla regia il caro Alberto Sordi, scrittore anche della sceneggiatura in collaborazione con Dario Argento – sebbene non riconosciuto ufficialmente – e Sergio Amidei. La commedia, lunga ben 128 minuti, annovera tra i protagonisti lo stesso Alberto Sordi, nelle vesti del protagonista, e un cast al femminile di tutto rispetto: Silvana Mangano, Giulietta Masina, Anita Ekberg, Bibi Andersson, Paola Pitagora, Laura Antonelli, Franca manzi e Lina Alberti, che popolano la pellicola donandole bellezza, fascino e anche esilarante e amara simpatia.

Scusi, lei è favorevole o contrario? La trama del film

La trama di Scusi, lei è favorevole o contrario? mette in evidenza una tematica delicata, frutto di un dibattito acceso e di grande rilevanza, soprattutto se si considera il periodo storico nel quale il film prese vita, ovvero l’avvento del 1970: il divorzio; interrogandosi, in particolare, con agrodolce consapevolezza, sulla sua legittimità. Il protagonista Tullio Conforti, alias Alberto Sordi, infatti, è estremamente contrario a tale pratica moderna e oscena – il divorzio è considerata immorale sia agli occhi della Chiesa che a quelli della società chiusa e bigotta del tempo. Il problema, però, sorge e risiede nel fatto che Tullio stesso, imprenditore spregiudicato, è divorziato e, mai pago della vita sfrenata, nasconde un harem di amanti distribuito in lungo e largo. Ogni donna è la donna della sua vita giusto per il tempo di un amore fugace. Le risate sono, dunque, assicurate, anche se il film non ha solo l’obiettivo di far ridere: è necessario riflettere sull’ipocrisia che, molto spesso, condiziona la vita umana.

