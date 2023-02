Se mi lasci non vale/ Su Rete 4 il film con Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso

Se mi lasci non vale, film di Rete 4 in seconda serata

Se mi lasci non vale è una commedia sentimentale italiana del 2016, che verrà messa in onda oggi, sabato 4 febbraio, su Rete 4 a partire dalle ore 23:40. Scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, a completare il cast sono alcuni dei nomi più noti della commedia italiana, vale a dire Carlo Buccirosso, Paolo Calabresi e Serena Autieri. In particolare, Carlo Buccirosso aveva già avuto modo di lavorare a una produzione diretta da Vincenzo Salemme: il film del 1998 L’amico del cuore; invece, per quanto riguarda il film Caccia al tesoro, i due hanno collaborato come attori protagonisti sotto la direzione di Carlo Vanzina. Si tratta di un film adatto per una fetta molto ampia di pubblico per la sua scrittura leggera e senza nessuna grandissima pretesa. Nonostante questo alcuni aspetti più fini potrebbero essere compresi solo ed esclusivamente da un pubblico adulto.

…E fuori nevica!/ Su Canale 5 il film di e con Vincenzo Salemme

Se mi lasci non vale, la trama del film

La trama di Se mi lasci non vale ripercorre le vicende di Vincenzo e Paolo, due uomini che da poco sono stati lasciati. I due si incontrano casualmente e diventano presto amici, notando di essere accomunati dalle recenti vicende sentimentali e dalla volontà di vendicarsi sulle loro rispettive ex compagne, contro le quali quale escogitano un improbabile piano.

The Christmas Show, successo per anteprima film/ Nel cast Raoul Bova, Serena Autieri…

Il loro piano consiste nel far innamorare di sé la ex compagna dell’altro, per poi arrivare a lasciarle malamente e farle soffrire le loro stesse pene d’amore. Ai due si aggiungerà Alberto Giorgiazzi, un attore che vive di espedienti e che, inizialmente ingaggiato come finto autista di Vincenzo, finirà poi col mettere il bastone tra le ruote ai due – anche un po’ involontariamente -, in un susseguirsi di equivoci e situazioni grottesco/esilaranti che rendono il film scorrevole e divertente.

LEGGI ANCHE:

Enrico Griselli e Giulia, marito e figlia di Serena Autieri/ "Ci piacerebbe molto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA