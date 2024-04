Se potessi dirti addio: chi è davvero Marcello?/ Lo spoiler di Gabriel Garko spiazza

Se potessi dirti addio: cosa nasconde Marcello

La fiction “Se potessi dirti addio” in onda oggi, giovedì 4 aprile e domani, venerdì 5 aprile con l’ultima puntata, è ricca di mistero, intrighi e segreti da scoprire. Accanto ad Anna Safroncik che interpreta Elena Astolfi, troviamo Gabriel Garko che veste i panni di Marcello De Angelis i cui ricordi cominciano a riaffiorare nel corso della puntata in onda questa sera. Dopo la prima puntata, sono tanti gli spettatori che si chiedono chi sia davvero il personaggio interpretato da Gabriel Garko e cosa nasconde. Tutti i nodi saranno svelati solo nel corso dell’ultima puntata, ma in attesa di vedere l’epilogo della fiction, lo stesso Garko, ha fornito qualche indizio sul proprio personaggio.

In un’intervista rilasciata al settimanale Tele Sette, l’attore ha svelato cosa dovrebbe aspettarsi il pubblico dal suo personaggio e, soprattutto, se sia buono o cattivo.

Gabriel Garko: chi è davvero il suo Marcello in Se potessi dirti addio

Gabriel Garko non si sbilancia e non svela il mistero che ruota intorno al suo personaggio. Tuttavia, sulle pagine del settimanale “Telesette” svela qualche indizio in più su Marcello. “E chi lo sa? Premesso che a me i ruoli da cattivo sono sempre piaciuti e continuano ad affascinarmi, forse perchè per interpretare un ruolo ho bisogno che sia totalmente diverso da me”, dice l’attore.

Garko, dunque, non svela dettagli importanti sul personaggio che interpreta nella fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Tuttavia, dalle sue parole, è evidente che il personaggio sia ricco di misteri da scoprire.











