Se potessi dirti addio/ Anticipazioni ultima puntata 5 aprile 2024: Elena e Marcello sconvolti dalla verità

Se potessi dirti addio, anticipazioni ultima puntata su Canale 5: cosa accadrà a Elena e Marcello?

La terza e ultima puntata di Se potessi dirti addio, la miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik, va in onda in prima visione tv stasera, su Canale 5 alle 21,20. La seconda puntata, che avrebbe dovuto andare in onda oggi, è stata anticipata di 24 ore, lasciando dunque spazio stasera all’ultimo appuntamento. Negli scorsi episodi abbiamo visto Elena scoprire l’identità del paziente 13 (Garko), ma essere titubante sul da farsi: dirgli tutta la verità potrebbe, infatti, essere pericoloso.

Grazie ai colloqui con alcune persone che facevano parte della vita dell’uomo prima del suo ricovero, Elena viene a scoprire alcuni aspetti privati della sua esistenza, fino a capire qual è stato il trauma che lo ha sconvolto. Questa scoperta ha fatto comprendere a Elena quanto il paziente le sia affine. È per questo che ha deciso di trattare la situazione con ancor più cura e sentimento del consueto.

Una verità sconvolgente per Elena e Marcello nel finale di Se potessi dirti addio

Ma cosa accadrà nella terza e ultima puntata di Se potessi dirti addio? Anche se Marcello (Gabriel Garko) non è più un suo paziente, Elena (Anna Safroncik) non è disposta a rinunciarci e, anzi, continua ad aiutarlo nella ricerca del suo passato. Intanto l’uomo inizia a ricordare alcuni aspetti molto dolorosi della sua vita. Ad aiutarlo in questo suo percorso è, però, proprio la vicinanza di Elena e delle sue figlie, che iniziano a sentirlo come un nuovo padre. Questa sensazione per il personaggio interpretato da Gabriel Garko è come una cura: sarà l’inizio di una nuova vita per entrambi? Purtroppo la coppia dovrà fare i conti con una verità sconvolgente.

Ricordiamo che nel cast, oltre a Gabriel Garko e Anna Safroncik, ci sono Giulietta Rebeggiani, che è Anita; Elena Vitale è Arianna, Clara Greco è Giovanna, Myriam Catania è Aurelia, Marco Cocci è Carlo, Francesco Venditti è il commissario Diego Carli, Manuela Zero è Vittoria.











