Se son rose, diretto da Leonardo Pieraccioni

Sabato 10 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, la commedia italiana del 2018 dal titolo Se son rose.

Il film è scritto, diretto ed interpretato dall’attore, comico e regista toscano Leonardo Pieraccioni, in uno dei tanti progetti cinematografici che lo hanno visto impegnato contemporaneamente in più ruoli sul set, come I laureati (1995), Il ciclone (1996), Fuochi d’artificio (1997) e Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005).

Al suo fianco la giovanissima Mariasole Pollio, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Sofia Gagliardi nella serie televisiva di successo Don Matteo.

Nel cast anche: Elena Cucci, interprete in Mister Felicità di Alessandro Siani (2017) e A casa tutti bene di Gabriele Muccino (2018); Michela Andreozzi, che aveva già lavorato con Pieraccioni in Finalmente la felicità (2011); Caterina Murino, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come Letterina nello storico programma Passaparola di Gerry Scotti; Claudia Pandolfi, diventata famosa grazie al personaggio di Alice Solari nella serie tv Un medico in famiglia; infine Gabriella Pession, che aveva debuttato sul grande schermo proprio con Pieraccioni in Fuochi d’artificio (1997).

La trama del film Se son rose: una divertente carrellata di ex

Se son rose racconta la storia di Leonardo Giustini, un uomo sulla quarantina che, dopo una serie di relazioni terminate piuttosto male, si troverà a vivere un’esperienza davvero unica nel suo genere. Il protagonista, infatti, conduce una vita normale, lavorando come esperto di una rubrica di tecnologia su una rivista, e godendo dell’amore incondizionato della sua adorata figlia Yolanda (Mariasole Pollio).

Quest’ultima è molto triste perché vede suo padre vivere giorno dopo giorno sempre più solo, così un giorno ha una brillante idea: inviare un messaggio a ogni ex fidanzata del padre, con cui Leonardo non aveva portato avanti la relazione per paura di impegnarsi.

Questa iniziativa riscuote più successo di quanto previsto e nel giro di pochi giorni l’uomo inizia a incontrare le sue ex ragazze, tutte disposte a dargli una seconda opportunità.

Il fatto, però, che tutte le sue vecchie fiamme si siano presentate nello stesso momento, inizia a far insospettire Leonardo, ma diventa anche un’occasione per ripensare al suo passato e a tutti gli errori commessi in gioventù, ricominciando a credere nell’amore vero.