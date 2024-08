Finalmente la felicità, diretto da Leonardo Pieraccioni

Sabato 3 agosto 2024, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, la commedia del 2011 dal titolo Finalmente la felicità. Il film è diretto, sceneggiato e interpretato dall’attore e regista toscano Leonardo Pieraccioni, firma di numerose commedie campioni d’incasso, tra cui I laureati (1995), Il ciclone (1996), Fuochi d’artificio (1997) e Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005). La rete sta trasmettendo tutta la filmografia dell’artista e questo film in particolare arriva dopo Io & Marilyn.

Al suo fianco l’attore e regista Rocco Papaleo, che nel corso della sua carriera ha stretto un lungo e proficuo sodalizio artistico con Pieraccioni, lavorando in numerose sue pellicole, come I laureati (1995), Il paradiso all’improvviso (2003), Una moglie bellissima (2007) e Io & Marilyn (2009). Nel cast del film Finalmente la felicità anche il comico e cabarettista Maurizio Battista, che nel 2014 lavorerà nuovamente con Pieraccioni alla conduzione del programma Striscia la Notizia, e la modella e showgirl Ariadna Romero, al suo esordio sul grande schermo.

La trama del film Finalmente la felicità: una visita da C’è posta per te

Finalmente la felicità racconta la storia di Benedetto, un uomo di mezza età che vive a Lucca e si guadagna da vivere come musicista.

La sua quotidianità tranquilla viene stravolta da un evento inaspettato: l’arrivo di uno dei postini del famoso programma C’è posta per te di Maria De Filippi.

Il protagonista non vede l’ora di scoprire chi abbia fatto questo gesto così importante nei suoi confronti e, senza che se ne renda conto, arriva nello studio della trasmissione per fare una scoperta che cambierà per sempre la sua vita: ha una sorella.

Una donna brasiliana, di nome Luna, afferma infatti di essere sua sorella e di essere stata adottata dalla madre di Benedetto poco prima che la donna venisse a mancare.

Tra i due nasce immediatamente un legame fortissimo, tanto che il protagonista aiuterà la sorella a mettere fine ad una relazione piuttosto complicata con un modello di nome Iesus.

In realtà, giorno dopo giorno, Benedetto inizia a nutrire un sentimento d’amore diverso rispetto a quello fraterno, tanto da perdere la testa per la splendida ragazza.

Anche Luna si rende conto di essersi innamorata di lui e i due decidono così di sposarsi e costruire una loro famiglia.

Finalmente, dopo tante sofferenze per entrambi, la vita sembra offrire un regalo inaspettato, e anche la carriera di Benedetto prenderà una piega inaspettata, realizzando un laboratorio di musica che permetta ai bambini di avvicinarsi a qualunque tipo di strumento.

Ad aiutarlo economicamente a realizzare questo progetto, una vecchia conoscenza, il direttore d’orchestra Argante Buscemi, che in passato aveva rubato a Benedetto il brano “Felicità”, che gli aveva permesso di raggiungere un successo inaspettato e costruire una carriera brillante.