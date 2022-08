Se son rose…/ Su Canale 5 il film di e con Leonardo Pieraccioni

Se son rose…, film di Canale 5 con Elena Cucci

Se son rose... è il film che Canale 5 propone ai suoi affezionati telespettatori in prima serata oggi, 27 agosto 2022, a partire dalle ore 21.20. È un film di genere commedia arrivato sul grande schermo nel 2018, per la regia di Leonardo Pieraccioni che interpreta anche il ruolo de personaggio principale del film.

Leonardo Pieraccioni/ “L’amicizia è importante: mia figlia mi chiede spesso se…”

Il cast, tutto italiano, comprende le brave attrici Elena Cucci, Nunzia Schiano, Claudia Pandolfi, Michela Andreozzi e Gabriella Pession. La giovane attrice veneta Elena Cucci ha debuttato al cinema nel film “Marcello Marcello” diretto da Denis Rabaglia. La Cucci è stata diretta da Alessandro Siani nel film “Mister Felicità” del 2017 e da Gabriele Muccino nel 2018 nel film drammatico “A casa tutti bene”.

Leonardo Pieraccioni/ "Mi sono finto prete e ho confessato alcune anziane..."

Se son rose…, la trama del film

Se son rose… racconta la storia di un uomo quarantenne di nome Leonardo Giustini che, dopo tante situazioni sentimentali finite male, vivrà inaspettatamente un’esperienza a dir poco inverosimile. Leonardo lavora da tempo per una rivista e cura una rubrica che si interessa di tecnologia, in modo particolare scrive delle novità che arrivano dal web. Il giornalista è soddisfatto della sua vita anche grazie all’amore che sua figlia Yolanda (Mariasole Pollio) gli dimostra ogni giorno.

La ragazza però non ne può più di vedere suo padre rassegnato a vivere in solitudine e quindi decide di intervenire in qualche modo. Yolanda conosce bene suo padre e sa che l’uomo è solo specialmente perché non ha mai voluto impegnarsi seriamente in una relazione. Dopo averci riflettuto, la ragazza decide di mandare un sms ad una ex-ragazza di Leonardo che, nonostante il bel rapporto che si era creato tra loro, non ha portato avanti.

MARTINA PIERACCIONI, FIGLIA DI LEONARDO/ Lui: "Ridiamo tanto insieme, è simpatica"

Nel messaggino Yolanda fa intendere che il padre ora vede le cose diveramente ed è quindi disposto a riprovarci per trovare finalmente la felicità di coppia. L’iniziativa della ragazza porta buoni risultati anche perché ha mandato il messaggio ad altre ex di suo padre.

Nel giro di poco tempo Leonardo rivede per caso alcune delle sue ex-fiamme e, con suo grande stupore, tutte si dicono disposte a riprendere la relazione con lui. E’ strano che le sue ex si siano ripresentate quasi contemporaneamente e il giornalista inizia a sospettare che ci sia qualcosa sotto. Leonardo mai avrebbe immaginato che quell’assurda situazione potesse trasformarsi in una magnifica esperienza. Ripensa al suo passato e ricorda gli amori di gioventù, tutti finiti perché qualcosa era andato storto. Il nostro protagonista quindi, considerando l’affetto che ancora lo lega alle sue ex-ragazze, si convince che per lui può ancora esserci un amore vero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA