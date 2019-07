Seaventures Dive Rig in Malesia/ Video, l’ex piattaforma petrolifera è ora un hotel

Il Seaventures Dive Rig (ovvero “trivella”) in Malesia, uno dei più emblematici esempi di quali possano essere oggi le frontiere del turismo che, sfruttando anche i luoghi all’apparenza più impervi e inospitali, propone strutture alberghiere all’avanguardia e spesso anche collocabili in fascia luxury: non è questo il caso di questo hotel che si trova al largo delle coste dell’isola di Sipadan e che rappresenta uno dei paradisi per eccellenza per tutti coloro che amano fare immersioni o sono appassionati di fotografia subacquea. Infatti quella che rappresenta per molti una sorta di Mecca del “diving” si trova nei pressi della barriera corallina del Borneo, uno spettacolo naturale amato dal grande esploratore ed oceanografo Jacques Cousteau e che il Seaventures Dive Rig (il nome è tutto un programma…), un hotel dotato di tutti i comfort e ricavato a bordo di una ex piattaforma petrolifera, permette di godere soggiornando sull’Oceano Pacifico, senza dimenticare la splendida vista della stessa isola di Sipadan.

L’EX PIATTAFORMA PETROLIFERA DIVENTATA RESORT

Infatti quest’isola situata nel mare di Celebes, a metà tra le acque di Malesia, Filippine e Indonesia, sorge nei pressi di un vulcano sottomarino: insomma il Seaventures Dive Rig è sì un paradiso per i patiti delle immersioni, ma immerso a sua volta in un altro paradiso dato che qui si parla di una riserva naturale in cui l’ambiente sommerso, e dunque invisibile alla maggior parte degli occhi umani, è un mondo a parte con scenari sottomarini e una fauna mozzafiato di pesci tropicali e tartarughe. Ecco perché il piccolo resort realizzato sulla vecchia piattaforma petrolifera rappresenta il luogo ideale per godersi le meraviglie di questo angolo dell’Asia pacifica e stare a due passi dalle mete più gettonate per fare immersioni o seguire corsi di “diving”, che rappresenta uno dei principali motivi per cui è nato questo hotel in mezzo al mare: inoltre per gli ospiti sono disponibili pacchetti personalizzabili e nei quali si possono inserire eventualmente dei corsi (per coloro che non sono già professionisti) e anche delle visite guidate alle bellezze della riserva naturale circostante.

IL PARADISO DEGLI APPASSIONATI DI IMMERSIONE

Insomma, uno degli aspetti più interessanti del Seaventures Dive Rig, che sul proprio sito ufficiale si presenta come “the world’s only scuba diving platform resort”, è che in questo caso la vecchia piattaforma petrolifera non è diventata una carcassa destinata ad arrugginirsi o lasciata in balia delle onde: infatti in Malesia questo gigante del mare è diventato l’ideale “trampolino” per i sub di tutto il mondo con le sue 27 stanze ma anche con i vari servizi che l’organizzazione riserva a chi pernotta qui, tra bar, servizi di ristorazione, connessione ad alta velocità, perfino una sala cinema e una adibita a karaoke (svago che è moto in voga a queste latitudini) e pure una terrazza panoramica dove prima vi era l’elisuperficie. Per agevolare lo spostamento degli ospiti dalle camere al livello dell’acqua è presente un ascensore dedicato che si trova sul ponte principale del Dive Rig, accompagnati anche dagli istruttori che non solo fungono da tutor ma impartiscono pure i rudimenti del primo soccorso in situazioni di emergenza e organizzano corsi di fotografia subacquea. E poi alla sera? Tutti di nuovo sulla piattaforma per eventi all’insegna della convivialità, godendosi il fresco sul ponte, tra una cena all’aperto, musica dal vivo o semplicemente su di una sdraio a gustarsi un panorama unico al mondo.





