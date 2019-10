Seawards, Gruppi/ Giulia e Loris ai Live Show, dopo l’addio di Francesco Proglio De Maria (X Factor 2019)

I Seawards continuano la loro corsa a X Factor 2019 per superare il primo Live Show e rimanere nel programma. Il duo che ha sorpreso Samuel per ben due volte, si prepara a fare la tripletta e stupire persino il pubblico. A partire dal look, che ci svelano in anteprima nelle Storie di Instagram. Un total white con camicia e pantalone, rigorosamente strappati nei punti strategici. Dopo il tutorial della frontman su come struccarsi, i due artisti hanno affrontato la prova generale poco prima del debutto in prima serata. “Molto bene. Tutto molto figo“, dice Giulia Benvenuto. Il giudice dei Gruppi ha assegnato alla band il brano Pyro che i Kings of Leon hanno realizzato nel 2010 per l’album Come Around Sundown. Una scelta tutta rock quindi, che valorizzerà di sicuro tutte le qualità che abbiamo già potuto ammirare nella band più interessante di quest’anno. Per le case di scommesse però i Seawards potrebbero non superare il successo già riscosso dai Booda, presenti nella loro stessa squadra. Mentre questi ultimi sono i super favoriti per Snai e Bwin, i Seawards infatti si trovano solo al quarto posto con 7.00 e 7.50 di quota.

Seawards: il difficile percorso del duo

I Seawards hanno dovuto affrontare diversi ostacoli fin dal loro arrivo a X Factor 2019, ma sono riusciti a conquistare Samuel per ben tre volte. Non solo nelle fasi iniziali del talent, nonostante la comparsa di Loris in seguito all’uscita di Francesco Proglio De Maria. Anche nelle Home Visit i due ragazzi hanno centrato il bersaglio e convinto il giudice a portarli fino al Live Show di questa sera. “Avete avuto un percorso accidentato, però ho notato un’urgenza espressiva che mi ha toccato. La cosa che mi accende di più è il carattere, profondità e carattere sono riuscito a vederli nei Seawards, quindi loro verranno ai Live“, ha sentenziato Samuel. Parole particolari quelle del giudice, che ha svelato così il suo obbiettivo per i Gruppi di quest’anno: dare voce ai talenti, esprimere qualcosa, far sì che l’arte emerga. Una strategia ben precisa che potrebbe portarlo presto alla vittoria, forse proprio con i Seawards. Per ora i ragazzi potranno accendere le luci sulle loro abilità tecniche, ma i fan sono già in attesa di un nuovo inedito con cui Giulia e Francesco potrebbero rivoluzionare la Top 3 dei papabili alla vittoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA