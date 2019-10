Sebastian Melo Taveira/ Video: “Vederti danzare è una terapia” (Amici Celebrities)

Non ci sono dubbi sul fatto che Sebastian Melo Taveira sia un perfezionista. Lo ha dimostrato durante il suo percorso nel talent musicale e anche ora come tutor di Amici Celebrities. La semifinale che è stata trasmessa la settimana scorsa ci ha regalato purtroppo solo un’esibizione del ballerino, al fianco di Andreas Muller e Massimiliano Varrese. Quattro Amici di Gino Paoli ha però sottolineato ancora una volta come i due tutor e ballerini professionisti siano in grado di creare una sintonia perfetta grazie alla danza, un’armonia di gesti e movimenti che ha reso indimenticabile la loro performance. Clicca qui per guardare il video di Sebastian Melo Taveira, Andreas Muller e Massimiliano Varrese. “In questo pezzo non sono perfetto tecnicamente. Quando mi riguardo vedo tante cose che vorrei fare meglio, ma l’emozione che mi ha dato è tanta e mi sono sentito completamente perso nella canzone e nei passi“, scrive intanto sui social condividendo una coreografia di Giordano Orchi. In sottofondo la canzone Se non ti vedo non esisti che Levante ha realizzato quest’anno per il suo album Magmamemoria. Clicca qui per guardare il video di Sebastian Melo Taveira.

Sebastian Melo Taveira: ballerà ancora con Andreas Muller?

Occhi puntati su Sebastian Melo Taveira: premierà gli ammiratori di Amici Celebrities con una nuova e particolare coreografia? La speranza è che possa unirsi ancora una volta ad Andreas Muller per sostenere il percorso di Massimiliano Varrese, uno dei papabili alla vittoria. Ci sono ottime speranze che i due ballerini affrontino insieme questo nuovo step della finale, così come è accaduto la settimana scorsa. Dopo tutto Massimiliano e Pamela Camassa sono gli unici due a gareggiare per la categoria Ballo. “Vederti danzare è una terapia“, “Non ti rendi ancora conto di che cosa sei , non hai preso coscienza su di chi è Sebastian Melo Taveira … tu sei la prima meraviglia del mondo e farai tantissima strada ancora ma tanta tanta“, scrivono intanto sui social i fan di Sebastian, pronti a supportarlo in ogni nuovo lavoro. Nonostante sia sempre pronto a mettersi in discussione, il ballerino non difetta di tecnica agli occhi di molti. Anzi, anche laddove vi fosse qualche errore in alcuni movimenti e passi, tutto viene messo in secondo piano grazie alle emozioni che riesce a trasmettere a chi lo guarda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA