Sebastian Melo Taveira/ Fidanzato con Greta Mirabelli? Silenzio social ma Giulia…

È tornato ad Amici in veste di protagonista dopo uno dei più bei percorsi nei panni di allievo, e oggi Sebastian Melo Taveira è nel cast del serale, pronto a portare sul palco i quadri di Stéphane Jarny, che prende il posto di Giuliano Peparini. Sebastian, oltre ad essere tra i professionisti più apprezzati, è anche un ragazzo che piace tanto, dentro e fuori dalla scuola di Amici.

Sebastian Melo Taveira/ Video: "Vederti danzare è una terapia" (Amici Celebrities)

Quest’anno, in particolare, ha fatto colpo sulla ballerina Giulia Stabile che le ha tentate tutte per conquistarlo; poi però è arrivato Sangiovanni a farle battere il cuore. La storia d’amore sognata con Sebastian rimane, dunque, solo un ricordo, anche perché nel cuore del bel ballerino c’è da anni ormai una ragazza, un’altra ballerina (ma non di Amici) il cui nome è Greta Mirabelli.

Sebastian Melo Taveira/ Dopo Ornella Vanoni chi farà commuovere? (Amici Celebrities)

Sebastian e Greta stanno ancora insieme? L’indizio di Giulia Stabile ad Amici

Sebastian Melo Taveira è un ragazzo molto riservato e preferisce tenere lontana dal gossip (e dai social!) la sua vita privata. Si concentra infatti sul ballo, la sua grandissima passione, tanto che su Instagram preferisce condividere sue esibizioni sul palco di Amici o improvvisazioni in sala e altrove. È raro trovare scatti che lo immortalano insieme alla sua fidanzata, tant’è che qualcuno pensa che la loro storia sia finita. Eppure sono state proprio Maria De Filippi e Giulia Stabile, spettegolando di Sebastian, a far intendere che il ballerino fosse fidanzato. “Aspetto che si lascino!” è stata la battuta di Giulia in quell’occasione. L’ultima foto di Sebastian e Greta su Instagram, d’altronde, risale al 2017. È questo dettaglio che, oggi, non ci fa dire con certezza se i due stiano ancora insieme.

SEBASTIAN MELO TAVEIRA / Perde contro Andreas e lascia la finale: la proposta della Abbagnato (Amici 2017)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sebastian Melo Taveira (@sebastianmelotaveira)





© RIPRODUZIONE RISERVATA