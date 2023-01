Sebastiano, Agnese, Emma e Massimo: figli Gaia De Laurentiis/ “Una famiglia con porte sorrevoli”

I quattro figli di Gaia De Laurentiis

Gaia De Laurentiis sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 31 gennaio, di Oggi è un altro giorno. La conduttrice, volto storico del programma “Target”, è mamma di quattro figli, nati da tre relazioni diverse. Dal 1993 al 2000, Gaia De Laurentiis è stata legata al produttore Fernando Ghia: nel 1996 è nato il figlio Sebastiano. Parlando del primogenito, in un’intervista a Qui Mamme del Corriere della Sera, ha detto: “Con il grande ero molto severa, autoritaria, ora molto meno. E pensare che Sebastiano è, in assoluto, il più refrattario alle regole, a riprova che non esiste un modello vincente di mamma”.

Dal matrimonio, finito, con il regista Maurizio Catalani è nata la figlia Agnese. Dal 2013 Gaia De Laurentiis è sposata con Ignazio Ardizzone con cui ha avuto i figli, Emma e Massimo.

Gaia De Laurentiis: “Una famiglia con porte scorrevoli”

Intervista da Il giornale off, parlando della sua famiglia, Gaia De Laurentiis ha detto: “Allargata è un termine che non mi piace molto: “allargata” a chi? Allargata ai figli no, perché sono i primi in tutto, e neanche agli ex. La nostra è una famiglia con porte scorrevoli, dove i bambini, nel modo più semplice possibile, passano da un genitore all’altro. Ma la famiglia è una, e basta”.

A Qui Mamme ha aggiunto: “Lascio che sia tutto spontaneo, quello che cerco di fare è solo di favorire i buoni rapporti. Un po’ come facevano i miei genitori che, da separati, mi hanno cresciuta gestendo al meglio questa situazione e mantenendo tra loro un’ottima relazione, dimostrando di volersi bene e di ritenersi molto simpatici”.

