Sebastiano Procida, concorrente The Voice Senior 2023/ Chi è? “Canto per i miei genitori”, e va da Clementino

Chi è Sebastiano Procida, concorrente The Voice Senior 2023

La seconda puntata di The Voice Senior 2023 trova sul palco anche la voce acuta di Sebastiano Procida. Il nuovo concorrente viene da Lecce e ha 65 anni. Prima di esibirsi, si racconta alle telecamere dello show: “Sono un fan di Padre Pio, nasco in campagna, mio padre è un contadino che ha 99 anni e mia mamma ne ha 96. Vengo a The Voice per loro, che sono stati sempre orgogliosi di me. Io sono orgoglioso di loro e lo faccio proprio per loro, per mia moglie e per i miei figli.”

THE VOICE SENIOR 2023, 2a PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Gigi conquistato da Ondina

Si commuove Sebastiano Procida parlando dei suoi genitori, per i quali sottolinea di aver deciso di calcare il palco di Rai1 e provare a mettersi alla prova. Il concorrente racconta inoltre che da giovane ha avuto una bella opportunità proprio con la musica: si è imbarcato su una nave da crociera per l’America e lì ha iniziato a cantare. Sale sul palco di The Voice Senior con la celeberrima canzone dei Bee Gees “Stayin alive’, lasciando di stucco Clementino che è il primo a girarsi per lei. A seguirlo ci sono i Ricchi e Poveri che sperano di avere l’artista nella loro squadra. Lui però sceglie di finire nel team di Clementino che si dice al settimo cielo.

LEGGI ANCHE:

Don Bosco, concorrente a The Voice Senior 2023/ Chi è? Prete cantante: "Ringrazio Gesù di avermi chiamato"Mario Aiuti, concorrente The Voice Senior 2023/ Chi è? "Ho cantato con Frank Sinatra"

© RIPRODUZIONE RISERVATA