Secondo pallone spia Cina sopra i cieli America/ Pechino replica: “Solo diffamazione”

E’ stato avvistato un secondo pallone spia cinese nei cieli americani. Dopo quello avvistato ieri, vi sarebbe una nuova “mongolfiera” in volo sopra l’America meridionale, così come reso noto dal generale Pat Ryder, portavoce del Pentagono. Stando a quanto fatto sapere dalla Difesa Usa, così come si legge su TgCom24.it, si tratterebbe di un dispositivo di sorveglianza identico a quello avvistato nella giornata di ieri. Si sta quindi creando un vero e proprio incidente diplomatico fra Washington e Pechino, ma la Cina ha rimandato al mittente ogni accusa spiegando che si tratta semplicemente di un apparecchio civile con a bordo strumenti scientifici di ricerca. In ogni caso la visita del Segretario di Stato americano Antony Blinken in Cina, prevista per la giornata di domai, domenica 5 febbraio, è stata cancellata e rimandata a data da destinarsi “vi saranno le condizioni per una visita”.

Pechino a riguardo ha spiegato: “E’ compito della diplomazia, in particolare su situazioni inaspettate, affidandosi a calma e prudenza. In effetti, nessuna delle due parti ha mai annunciato che ci sarebbe stata una visita. E’ una questione statunitense aver fatto il loro ultimo annuncio (sul rinvio della visita di Blinken, ndr) e noi lo rispettiamo”, si legge in una nota. La Cina ha poi specifiatco, in merito al pallone spia, parlando di ingresso “non intenzionale di un dirigibile senza pilota cinese nello spazio aereo statunitense per causa di forza maggiore, la parte cinese lo ha verificato e comunicato alla parte americana: si tratta di un dirigibile civile utilizzato per scopi di ricerca, principalmente meteorologici”.

SECONDO PALLONE SPIA SOPRA I CIELI D’AMERICA: “DEVIATO A CAUSA DEI VENTI…”

Per via dei forti venti “il dirigibile ha deviato molto dalla sua rotta pianificata. Questa è una situazione del tutto inaspettata causata da forza maggiore e i fatti sono molto chiari”. La Cina “agisce sempre in stretto accordo con il diritto internazionale e rispetta l’integrità sovrana di tutti i Paesi. Non abbiamo intenzione di violare e non abbiamo mai violato il territorio o lo spazio aereo di alcun Paese sovrano”, accusando alcuni politici e media americani di pubblicizzare la vicenda “per attaccare e diffamare la Cina. La parte cinese è fermamente contraria a ciò. Mantenere i contatti e la comunicazione a tutti i livelli è un’importante intesa comune raggiunta dai presidenti cinese e Usa nel loro incontro a Bali”. Viene infine precisato che Cina e Stati Uniti “devono rimanere concentrati, comunicare in modo tempestivo, evitare giudizi errati e gestire le divergenze di fronte a situazioni inaspettate”.

