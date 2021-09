Seduzione letale, Rai 2/ Trama film thriller e cast: da Amanda Detmer a Dina Meyer

Cast Seduzione letale

Seduzione letale va in onda su Rai 2 oggi, 1 settembre, a partire dalle 15.45. Questa è una produzione statunitense del 2015 dal titolo originale di Lethal Seduction. La regia di questo film è affidata a Nancy Leopardi che dirige alla perfezione un cast di attori di qualità tra i quali spiccano Amanda Detmer, Dina Meyer, Caleb Ruminer, Sam Lerner, Brian Trenchard-Smith, Tessa Harnetiaux. La stessa regista insieme a RossKohn si è occupata anche della produzione della pellicola che ha ottenuto un discreto successo di pubblico e critica; ciò è stato dovuto anche alla particolare cura che è stata tenuta nella realizzazione della sceneggiatura ad opera di Michael Waite e Roger Stigliano e alle musiche molto coinvolgenti della colonna sonora seguite con notevole maestria da Chanda Dancy.

Love on Ice, Canale 5/ Un dramma sportivo pieno di emozioni

Seduzione letale, la trama del film

La trama del film Seduzione letale si basa sulle vicende di Mark Richards, uno studente in procinto di diplomarsi e che vede la sua iscrizione al college come l’unico modo per liberarsi dalle continue attenzioni della madre Tanya, che dal momento in cui è rimasta vedova è diventata iperprotettiva nei confronti del figlio. Al college però si imbatte in Clarissa, una giovane studentessa e se ne innamora velocemente senza accorgersi però che quest’ ultima è una manipolatrice eccezionale. Ciò sfocia in un contrasto feroce tra le due donne e Mark si trova proprio in mezzo a queste ultime, con una delle due che risulta anche mentalmente instabile e quindi comporta anche una notevole pericolosità nella vita di tutti i giorni. Le persone che sono intorno a Mark iniziano a consigliargli di interrompere la relazione con Clarissa sia da parte della madre, sia da parte di un cameriere che li ha visti a cena insieme. Mark però è ostinato ma inizia a vacillare quando scopre che suo padre è stato assassinato in maniera brutale, dando il via alla parte finale del film ricca di adrenalina.

LEGGI ANCHE:

Eccezzziunale veramente Capitolo secondo... me, Rai 3/ Sequel che non funzionaDimmi la verità, Rete 4/ Il film americano tratto da un romanzo di successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA