SEGRETI DI FAMIGLIA/ Trama, cast e anticipazioni 1a puntata in streaming su Mediaset Infinity

Come vedere in diretta streaming su Mediaset Infinity il film “Segreti di famiglia”

Svelate tutte le anticipazioni più rilevanti non resta che ricordare che la nuova fiction Segreti di famiglia di Canale 5 nata in Turchia andrà in onda ogni domenica a partire dal 16 giugno 2024 dalle 21.30 circa. La serie è composta da 285 episodi dalla durata di 45-50 minuti ed in ogni puntata verranno trasmessi tre episodi per un totale di 95 prime serate che andranno in onda per tutta l’estate e poi non è chiaro se in autunno e inverno proseguiranno in prima serata o nel daytime. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su MediasetInfinity mentre dopo la messa in onda sono disponibili nel catalogo e consultabili quando si ha voglia.

Segreti di famiglia: trama, cast e personaggi della nuova fiction di Canale 5

Canale 5 ha deciso di affidare il palinsesto estivo totalmente alle serie provenienti da Instabul e dopo Terra Amara, Endless Love e La rosa della vendetta questa sera prenderà il via una nuova dizi turca. E dalle anticipazioni su Segreti di famiglia si scopre che gli ingredienti ci sono tutti per appassionare il pubblico.

Al centro della trama e del cast ci sono Ceylin Erguvan (Pınar Deniz) è un’impavida avvocata pronta a tutto pur di raggiungere i proprio obbiettivi, anche infrangere le regole e Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu) pubblico mistero estremamente ligio al dovere ed alla legge e che esercita la sua professione con estrema scrupolosità. La situazione, però, prende una piaga inaspettata quando il fratello Cinar Kaya (Arda Anarat) viene accusato di omicidio. Ilgaz ed il padre Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal) chiederanno aiuto a Ceylin.

Anticipazioni Segreti di famiglia, 1a puntata: Metin coinvolto in un caso di omicidio

La prima puntata della nuova fiction turca sarà formata da tre episodi. E dalle anticipazioni sulla puntata del 16 giugno 2024 di Segreti di famiglia si scopre nel dettaglio la trama. Nei pressi di Resitpasa in un cassonetto dei rifiuti verrà ritrovato il cadavere di una ragazza all’interno di una valigia. Il mistero, prenderà una brutta piega quando nel cassonnetto verrà trovata ina carta di credito intestata a Metin, padre di Ilgaz.

Nel corso della puntata, poi, si scoprirà che due giorni prima, Cinar, figlio di Metin e fratello di Ilgaz, aveva rubato la carta di credito del padre e la sera dell’omicidio della giovane donna era rientrato a casa intorno le tre del mattino. Padre e figlio si troveranno così a dover affrontare un caso che metterà in crisi i loro valori e la loro etica professionale, dal momento che riguarda un membro della famiglia.











