Sei sorelle/ Anticipazioni 20 luglio: zia Adolfina, un grosso problema per le Silva

Sei sorelle, anticipazioni puntata 20 luglio: zia Adolfina preoccupa le Silva

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 20 luglio svelano che zia Adolfina comincia ad essere un problema per le Silva, le quali temono che tutti i loro segreti possano essere scoperti, specialmente quello che riguarda Don Fernando (la loro ospite non sa che lui è morto). L’unica a giovare di questa ingombrante presenza è Elisa, perché finalmente i suoi capricci e la sua smania di debuttare in società verranno accontentati. La presenza di zia Adolfina rischia anche di mettere in pericolo Francisca e la sua doppia identità come Bella Margherita…

Intanto, Victoria decide di prendersi una piccola vendetta su Rodolfo perché stanca della sua situazione. Così comincerà a sedurre Cristobal con risultati sorprendenti: infatti il suo amante sarà parecchio geloso. Nonostante il nervosismo, Rodolfo riuscirà a controllare la sua rabbia per il bene della sua famiglia.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Diana e Salvador mettono Don Ricardo alla porta

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Diana e Salvador sono riusciti a mettere Don Ricardo fuori dai giochi, allontanando quindi i suoi piani di acquistare la fabbrica e di mandare in fallimento le Silva. Il Montaner è stato in grado di cambiare i termini dell’accordo con i soldati, ai quali aveva promesso delle nuove divise, impedendo alle sorelle di perdere una cospicua somma di denaro con disastrose conseguenze per la loro attività.

Intanto, Celia, dopo aver scoperto il lato violento di Joaquin, vorrebbe chiudere la loro frequentazione ma ha paura, teme ripercussioni, e quindi essendo inesperta, si rende conto di non essere capace nel gestire la sua relazione con lui. Nel frattempo, Miguel compie il grande passo e chiede finalmente a Petra di sposarlo. Infine, Carolina invece tenta di trovare un modo per salvare il suo matrimonio che è andato in rovina.

