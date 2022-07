Sei sorelle/ Anticipazioni 19 luglio: Don Ricardo fuori dai giochi, le Silva salve

Sei sorelle, anticipazioni puntata 19 luglio: don Ricardo non disturberà più le Silva (per ora)

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 19 luglio svelano che le sorelle Silva possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora. Diana e Salvador infatti sono riusciti a mettere Don Ricardo fuori dai giochi, allontanando quindi i suoi piani di acquistare la fabbrica. Il Montaner è stato in grado di cambiare i termini dell’accordo con i soldati, ai quali aveva promesso delle nuove divise, impedendo alle sorelle di perdere una cospicua somma di denaro.

Una vita/ Anticipazioni 19 luglio: Azucena e Guillermo, i malintesi continuano...

Celia, dopo aver scoperto il lato violento di Joaquin, vorrebbe chiudere la loro frequentazione ma si rende conto di non essere capace nel gestire la sua relazione con lui. Intanto, Miguel chiede finalmente a Petra di sposarlo. Infine, Carolina invece cerca di trovare un modo per salvare il suo matrimonio che è andato in rovina.

Un posto al sole/ Anticipazioni 18 luglio: Eugenio prepara il blitz contro Valsano

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: l’ingombrante zia Adolfina

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Don Ricardo è sempre intenzionato a mandare in rovina le nipoti, e arriva a corrompere un operaio della Tessuti Silva per ottenere informazioni interne. Intanto, German non riesce più a nascondere i suoi sentimenti e si dichiara ad Adela, poi le comunica che intende lasciare la moglie. Per lui è un grande passo, ma la Silva se la sentirà di buttarsi in questa nuova relazione? Francisca si prepara a un’importante audizione con il maestro Tabuyo che potrebbe cambiarle la vita.

Sei sorelle/ Anticipazioni 18 luglio: l'ingombrante zia Adolfina, Diana ha un'idea

Nel frattempo, la presenza di zia Adolfina si fa sempre più ingombrante e insopportabile nella vita delle Silva, che temono posso rivelare in giro tutti i loro segreti. Diana e Salvador hanno un’idea per placarla, e le fanno credere che Don Fernando sia ancora vivo. Blanca viene maltrattata da Rodolfo, eccessivamente insofferente, poi però lo perdona per il suo comportamento. Alle loro spalle, Victoria comincia a sedurre Cristobal.











© RIPRODUZIONE RISERVATA