Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 30 agosto: Salvador rischia tutto a poker

Sei sorelle, anticipazioni puntata 30 agosto

Nella puntata di oggi, martedì 30 agosto, della soap opera Sei sorelle Mauro è deciso a sposare Adela e vuole fare le cose in grande. La maggiore delle sorelle Silva non trova il coraggio per spiegargli che le condizioni economiche della sua famiglia sono diventate ancora più complicate. Salvador è tornato dal viaggio alle terme con un accordo, ma si mette nuovamente nei guai. Il Montaner ha sottratto del denaro alla Tessuti Silva e cerca di recuperare la somma in una rischiosissima partita di poker. Avrà una mano vincente oppure finirà per peggiorare la situazione ora che Diana sembrava finalmente pronta a dargli il suo cuore? Blanca rivela a Diego, che ha già messo in disparte la madre, di non voler vivere insieme a Donna Dolores una volta che saranno sposati.

Sei sorelle, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle, in onda su Rai 1 da lunedì al venerdì, Mauro torna in Spagna dopo il viaggio a Londra ancora intenzionato a sposare Adela. La maggiore della sorelle Silva, però, ha scoperto che la prima rata del prestito, a cui lei ha fatto da garante, non è stata saldata. Adela teme che la loro situazione sia ormai irreversibile. Blanca ha perdonato Rodolfo e ha deciso di dargli una seconda chance. Il Loygorri capisce di dover mettere tacere la scomoda madre, Donna Dolores, per assecondare la sua futura sposa. Francisca non lavora più all’Ambigù ed è stata sostituita da Amalia, ma la nuova cantante non è brava come lei. Per non mettere in pericola la reputazione de La Bella Margherita, Francisca decide di dare lezioni di canto ad Amalia. Ma il suo nobile gesto potrebbe ritorcersi contro di lei…

