Selena Gomez “Sono bipolare”/ Video: “Volevo scacciare la paura e ho deciso di…”

Una Selena Gomez senza filtri quella che la collega Miley Cyrus ha ospitato nel corso dello show “Bright Minded” che tiene su Instagram e durante la quale si parla di temi di volta in volta diversi. Ieri, come riporta Page Six, il tema è stato l’ansia e la salute mentale in questo periodo storico così difficile. È proprio toccando questo argomento che Selena ha confessato che le è stato diagnosticato un disturbo bipolare. “Recentemente, sono andata in uno dei migliori ospedali per la salute mentale, – ha raccontato la nota cantante in diretta su Instagram – il McLean Hospital, e ho discusso del fatto che, dopo anni in cui ho attraversato un sacco di cose diverse, ho capito di essere bipolare.” Così ammette: “Quanto ho avuto quell’informazione, mi ha aiutato. Non avevo più paura una volta che sapevo e penso che la gente sia spaventata dal fatto di non sapere”.

Selena Gomez, disturbo bipolare: “L’ho visto anche nella mia famiglia…”

Selena Gomez, oggi 27enne, è nata in Texas e, nel corso della chiachierata con l’amica Miley Cyrus ha voluto sottolineare come le diverse culture possano aver influenzato ed educato in un modo diverso e sbagliato: “L’ho visto e l’ho visto anche nella mia stessa famiglia. (In Texas) non è una cosa conosciuta il poter parlare della tua salute mentale, la gente si sente come se dovesse sembrare sempre cool”, ha continuato la Gomez. Di fronte al malessere crescente, la cantante ha preso la sua decisione: “Quando finalmente ho capito cosa succedeva, ho voluto sapere tutto per scacciare la paura – ha continuato – Quando ero più piccola, avevo paura dei temporali e mia mamma mi ha comprato un sacco di libri sui temporali, dicendomi che più avrei saputo, meno ne avrei avuto paura”, ha poi concluso.



