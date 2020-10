Selene, moglie di Neri Marcorè/ “Gelosi della privacy e della nostre radici”

Selene, questo è il nome della moglie dell’attore Neri Marcorè. Uno degli artisti più amati della tv e del cinema italiano, oggi sarà protagonista di un’intervista a Oggi è un altro giorno, e in quel frangente potrebbe parlare proprio della donna che gli ha rubato il cuore e che è diventata la mamma dei suoi figli in questi anni insieme. Lei si chiama Selene è una donna poco propensa ai riflettori e ai pettegolezzi (come d’altronde ama fare anche il marito) e ha detto sì a Neri ormai nel lontano 1995. I due stanno insieme da 25 anni e mai una lite, un pettegolezzo o un gossip è finito sui giornali o sui social mettendo a rischio la loro famiglia. Di loro si conosce poco, almeno per quel che riguarda il privato, e sembra proprio che questa sia una caratteristica comune.

SELENE, CHI E’ LA MOGLIE DI NERI MARCORE’?

Selene e Neri Marcorè si sono sposati giovanissimi, quando lui aveva 29 anni e lei poco meno, e in questi anni hanno dato alla luce tre figli, Nicola Marcorè, Elia Marcorè, Arianna Marcorè. Riguardo alla loro vita privata e alla gelosia della loro privacy, lo stesso Neri ha spiegato: “Mi piace pensare che la mia vita sia come un grande albero un sacco di rami, fiori per tutti, ma il tronco è uno solo e le radici stanno ben nascoste. Non capisco i miei colleghi che si sentono in dovere di mettere a nudo il proprio privato, pensando che da questo derivi maggiore popolarità”. Riuscirà a sbottonarsi oggi in tv?



