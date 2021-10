Selene, Nicola, Marianna, moglie e figli Neri Marcorè/ Il rifiuto dei social perché..

Selene Marcoré è la moglie dell’attore comico Neri Marcorè. Della vita privata della sua dolce metà non si hanno molte informazioni, a cominciare dall’età, in quanto la donna ha sempre preferito mantenere un certo riserbo. Allo stesso tempo suo marito Neri Marcoré l’ha aiutata a proteggere la sua privacy, d’altronde anche lui non sembra molto attratto dalla popolarità fine a se stessa. Basti pensare che il comico non è presente in alcuna piattaforma social.

A tal proposito, in una intervista rilasciata al magazine Grazia, Marcorè aveva detto: “Non comprendo i miei colleghi che hanno questa necessità di mostrare il proprio privato, pensando che questo contribuisca alla loro popolarità”.

Selene e Neri Marcorè, un amore nato nel 1995

Neri Marcorè apprezza particolarmente la riservatezza di sua moglie Selene, in quanto teme che la sua esposizione mediatica di attore possa creare qualche problema alla famiglia, uno scenario che vuole evitare ad ogni costo. Come dicevamo, quindi, in rete non ci sono moltissime informazioni sulla dolce metà dell’attore comico. Tuttavia possiamo ipotizzare che la scintilla tra i due sia scoccata negli anni novanta, dato che nel 1999 sono nati i gemelli Nicola e Marianna, mentre nel 2003 è nato Elia. Oggi la famiglia Marcorè vive a Roma, in una delle zone più belle della capitale.

