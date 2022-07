Selfie sulla tomba di Riina, coppia pregiudicati nel caos/ Sui social: “Grande uomo”

Foto e video choc quelli postati da un pregiudicato pugliese sui social, in compagnia della famiglia. L’uomo è andato “in pellegrinaggio” in Sicilia sulla tomba di Totò Riina e ha ben pensato di immortalare il viaggio con immagini postate sul suo profilo Instagram. Un vero e proprio viaggio sulla scia mafiosa quella che ha pensato di fare Pompeo Piserchia, pregiudicato, insieme alla moglie, che in passato ha conosciuto allo stesso modo le sbarre del carcere.

Lancini: “Fragilità emotiva fonte di violenza”/ “Ragazzi vanno educati al fallimento”

Come riportato da Repubblica Bari, Pompeo Piserchia, pregiudicato e nome piuttosto noto alle forze dell’ordine di Foggia, ha deciso di portare la famiglia in vacanza tra Palermo e Corleone, postando le immagini sui social. Foto e video nei quali Piserchia compare insieme alla moglie pregiudicata mentre scatta un selfie davanti alle tombe di Totò Riina e Bernardo Provenzano, boss di Cosa Nostra. Sulle lapidi, anche rose rosse e un bigliettino nel quale si legge: “Per Provenzano da parte di Pompeo e Pina da Foggia”.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, è morto Macartney-Filgate: era affetto da Parkinson

I selfie sulla tomba di Riina e Provenzano

Nel video postato sui social mentre scattano un selfie sulla tomba di Totò Riina, si sente Pompeo Piserchia dire: “Prima che me ne vado, perché non so se tornerò più, voglio dare un omaggio a questa grandissima persona: Bernardo Provenzano. Rimani sempre nel nostro cuore”. Alla frase segue un bacio sulla lapide. Proprio il 13 luglio, giorno in cui il video è stato girato e postato, è anche l’anniversario della morte del capomafia. Il pregiudicato foggiano prosegue dicendo: “Grande uomo. Oggi è il 13 luglio, oggi il suo anniversario. Il 13 luglio 2016 è venuto a mancare il grande Provenzano. Oggi in questo giorno famoso ho avuto l’onore di stare sulla sua tomba”. Anche Riina viene definito “grande uomo”.

Daniele De Martino "canta contro pentiti di mafia"/ Annullato show in paese Bianchi

Nelle storie, spiega ancora Repubblica, si sente anche la voce della moglie che invita i followers ad “inviare una rosa a Zio Totò”. Il bambino, figlio della coppia, bacia le foto dei boss come fossero lontani amici di famiglia venuti a mancare. Prima di far visita alle tombe dei mafiosi, la famiglia Piserchia è passata nei luoghi in cui è venuto a mancare Giovanni Falcone. I due hanno ripreso le indicazioni stradali per Palermo e Capaci, proprio nella zona in cui il magistrato e la moglie e gli uomini della scorta sono morti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA