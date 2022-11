Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi: “La tua caciara è diventata squallida”/ Fischi e lite in diretta!

Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi a Ballando con le stelle: “Ormai è tutto un po’ squallido”

Caos durante la nuova diretta di Ballando con le stelle 2022 quando arriva il momento dell’esibizione di Iva Zanicchi. La votazione della giuria procede da complimenti e parole al miele per la cantante fino a quando è Selvaggia Lucarelli a parlare e dire la sua. Selvaggia polemizza sui voti sempre altissimi, per lei in modo ingiustificato, della Zanicchi, soprattutto se paragonati alle abilità degli altri concorrenti ancora in gara.

“A me hai divertito molto, – esordisce allora Selvaggia rivolta a Iva – a tratti ovviamente dimenticando brutti episodi, però io penso che come tutte le persone dotate di grande ironia e di grande capacità di divertire gli altri, ad un certo punto avresti potuto cercare in alcuni momenti un’altra cifra.” E continua: “Tu qui hai fatto un po’ la comica, e come i comici ad un certo punto cercano di trovare una cifra più drammatica, tu qua sei stata sempre la stessa. La caciara ci ha divertito però ad un certo punto il tutto è diventato un po’ squallido. Secondo me un po’ di misura in alcune puntate ti avrebbe dato spessore.”

Fischi contro Selvaggia Lucarelli: Mariotto sbotta!

Le parole della Lucarelli scatenano i fischi del pubblico in studio a Ballando con le stelle e la replica stizzita della Zanicchi – “Io sono qui perché voglio divertirmi!” – e poi di Mariotto: “Non si può dire squallida ad una signora! – tuona il giurato – La figura della squallida la stai facendo tu, perché ti stai comportando come una scimmia arrabbiata che getta escrementi contro tutti perché è arrabbiata per il fidanzato che è uscito!”

