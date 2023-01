Selvaggia Lucarelli “Non è una barzelletta della Zanicchi”/ Gag sugli uccelli

Selvaggia Lucarelli: frecciata a Iva Zanicchi dal Nepal

Selvaggia Lucarelli si trova in vacanza in Nepal insieme al fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Dopo il successo del resoconto estivo del suo viaggio in Corea – ribattezzato “K-Drama” – la giornalista ha deciso anche di documentare il suo viaggio iniziato a Katmandu. In uno dei suoi racconti giornalieri, con il suo solito sarcasmo, Selvaggia ha chiamato in causa anche Iva Zanicchi, protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle 2022. “È una persona adorabile che ci spiega tutto con l’album delle figurine degli uccelli. E non è una barzelletta della Zanicchi”, ha scritto Selvaggia in una story Instagram mentre mostrava il libro illustrato della guida, “un amabile ragazzo del posto che ci è stato presentato come Il Naturalista”.

Selvaggia Lucarelli: messaggio anche per Costamagna e Mariotto

Ma quella verso Iva Zanicchi non è stata l’unica frecciata verso alcuni protagonisti di Ballando con le stelle. Alcuni follower le hanno segnalato che, in una delle ultime puntate di Oggi è un altro giorno, la vincitrice Luisella Costamagna e Guillermo Mariotto stavano parlando di lei e dei suoi giudizi non certo in maniera positiva. A tali dichiarazioni Selvaggia Lucarelli ha risposto con un selfie: “Madonna ma per stare lì ancora a parlare di me il 2 gennaio state passando delle feste eccitantissime!”. Poi ha pubblicato un video in cui Luisella Costamagna provava a muovere qualche passo di danza insieme agli affetti stabili del programma della Bortone.

