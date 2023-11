Selvaggia Lucarelli: “Rottura tra mio figlio Leon e fidanzata? Ho pianto per una settimana”/ E su Ballando…

Selvaggia Lucarelli svela perché ha deciso di tornare in giuria a Ballando con le stelle 2023

Selvaggia Lucarelli, su Instagram, ha deciso di raccontare degli aspetti inediti della sua vita privata e di Ballando con le stelle. La giurata è tornare ad occupare il suo posto nel programma condotto da Milly Carlucci al fianco di Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith, nonostante i continui rumors riguardanti il suo addio. La scorsa edizione non è stata facile per lei, sempre al centro di scontri anche con la giuria, da lì il pensiero diffuso del suo addio al programma.

Mammucari accusa Lucarelli: "Vota Caprarica per ciò che è lui, non per me"/ Lei: "Siamo stronz* ma non…"

Selvaggia invece è tornata e più carica che mai, decisione che ha così spiegato su Instagram: “Sono rimasta perché ho riflettuto su quello che potevo fare meglio io, non su quello che hanno sbagliato gli altri“.

Selvaggia Lucarelli racconta come ha reagito alla rottura di suo figlio Leon e la fidanzata Chiara

La giornalista ha poi deciso di rispondere ad alcune domande, su Instagram, sulla sua vita privata, e in particolare su suo figlio Leon. C’è chi ha voluto indagare sulla fine della relazione del figlio con la fidanzata Chiara, chiedendo a Selvaggia Lucarelli qual è stata poi la sua reazione. La giornalista ha allora ammesso: “Vabbè, ormai si può dire: ho pianto per una settimana. A un certo punto non ho più capito chi avesse lasciato chi, nel dubbio non ho parlato con Leon per un mese. Le voglio bene e per lei ci sarò sempre.” Sempre in risposta ad una domanda riguardante il suo privato, Selvaggia ha inoltre ammesso di star valutando un possibile addio a Milano per trasferirsi in un’altra città. La giornalista non ha tuttavia specificato quale.

Sallusti vs Selvaggia Lucarelli in diretta tv: “Dici caz*ate!”/ Lei replica: “Io incensurata, tu no”













© RIPRODUZIONE RISERVATA