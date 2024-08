New Martina lancia una collezione di borse e si becca la critica di Selvaggia Lucarelli: il motivo

New Martina, nome del brand di Carmen Fiorito, è nota a tutti per le cover dei cellulari e per tutti gli accessori ad esso correlati. Nelle ultime ore la giovane imprenditrice ha però lanciato una nuova collezione, diversa da ciò che tratta solitamente. Si tratta infatti di borse, che New Martina ha voluto annunciare attraverso un lungo video che tira in ballo anche discorsi di carattere sociale.

“Se potessi parlare di un oggetto che ha sempre fatto parte della mia vita, parlerei della borsa. Pensateci, la borsa è sempre stata presente, fin da quando eravamo bambine.” ha esordito Carmen Fiorito, spiegando che anche nella sua vita la borsa c’è sempre stata. “La borsa era con me quando quella mattina mi sono svegliata con la forza di abbattere quel muro e di dimostrare a tutti chi sono e quanto valgo. E la borsa c’era quando c’era quella fila lunghissima fuori dal negozio che mi ha cambiato la vita…”

Selvaggia Lucarelli su New Martina: “Perché far finta che dietro un’operazione commerciale ci sia un significato nobile?”

New Martina ha quindi lanciato la sua collezione di borse, usando un messaggio rivolto a tutte le donne: “Voglio che questa siate libere di indossarla tutte, questo progetto rappresenta tutte noi. Supportatemi perché anche io sono come voi, lanciamo il messaggio che la donna va rispettata e che è indipendente. – ha infine invitato a comprarle perché – Voi avete bisogno di queste borse perché sono fatte di vari modelli adatti a tutte voi. Vera pelle per soli 69 Euro”.

Se tante hanno gioito per questa novità, molti hanno criticato questa mossa di New Martina. C’è chi, in particolare, ha trovato scorretto usare un messaggio sociale per fare, semplicemente, più soldi. Così la pensa Selvaggia Lucarelli, che con un post pubblicato su Instagram ha lanciato una chiara stoccata alla mossa di marketing di New Martina: “Ha fatto milioni vendendo pellicole per i telefonini ed altri accessori – ha sottolineato la giornalista -. Brava. Passo successivo: non accontentarsi di fare soldi e basta. No. Bisogna far finta che dietro a un’operazione commerciale ci sia un qualche significato nobile: la forza delle donne. ‘Io sono come voi’. Sempre stesso schema. Che noia”.