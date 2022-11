Selvaggia Lucarelli ‘tradisce’ Lorenzo Biagiarelli con Enrico Montesano/ “Mi smovi qualcosa più di lui…”

Selvaggia Lucarelli si sbilancia su Enrico Montesano a Ballando con le stelle: “Col tango mi smovi qualcosa più di Lorenzo Biagiarelli”

Quando è stato annunciato il nome di Enrico Montesano come concorrente di Ballando con le stelle 2022 tutti hanno immaginato scintille continue e anche vere e proprie liti in diretta con Selvaggia Lucarelli. Ha invece stupito scoprire invece che, arrivati alla quinta puntata, non solo tra i due non ci sono mai stati screzi, ma che ad oggi Montesano è uno dei concorrenti preferiti della Lucarelli. La giurata, sempre avara in fatto di complimenti e anzi molto critica, ha speso ottime parole per l’attore romano, anche nel corso della nuova diretta di Ballando con le stelle.

ENRICO MONTESANO E ALESSANDRA TRIPOLI, BALLANDO CON LE STELLE/ Selvaggia lo elogia: "Potresti anche vincere"

Selvaggia Lucarelli si è lasciata andare ad un commento su Enrico Montesano che ha lasciato sbalorditi giuria e pubblico presente oltre che il diretto interessato. Dopo aver visto la sua esibizione al fianco di Alessandra Tripoli in un tango, la Lucarelli ha tirato in ballo il suo fidanzato per dichiarare: “Mi smuove qualcosa lui quando balla il tango più di Lorenzo Biagiarelli”. Un coro stupito ha accompagnato la battuta, che si è conclusa con la Lucarelli che ha ammesso: “Potresti anche vincere Ballando con le stelle”.

LEGGI ANCHE:

Selvaggia Lucarelli choc su Dario Cassini: "Mi ha chiamato per condizionare il giudizio"/ Bomba a Ballando!Carolyn Smith zittisce Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle/ "Sei totalmente fuori posto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA