Selvaggia Lucarelli vs Alessia Marcuzzi/ “Conduttrice del programma più forcaiolo…”

Duro attacco di Selvaggia Lucarelli ad Alessia Marcuzzi via social. Una “storia” pubblicata su Instagram dalla conduttrice de Le Iene non è proprio piaciuta alla giornalista, che ha replicato sempre sulla stessa piattaforma. Tutto è partito da una foto pubblicata domenica sera da Alessia Marcuzzi, che stava seguendo Non è l’Arena di Massimo Giletti. La conduttrice ha ripreso il momento in cui Nunzia De Girolamo parlava del suo incubo giudiziario, che è finito con la sua assoluzione.

Nello specifico, ha ripreso le diverse prime pagine che il Fatto Quotidiano ha dedicato alla vicenda giudiziaria che ha visto coinvolta l’ex ministro. Un gesto che per Selvaggia Lucarelli ha dimostrato che Alessia Marcuzzi condivideva le parole di Nunzia De Girolamo la quale, senza mai nominare la giornalista, ha citato però il giornale che l’aveva duramente attaccata in tutti questi anni. Da qui il duro attacco di Selvaggia Lucarelli, che ha ripreso la Instagram Story della conduttrice e ci ha aggiunto un messaggio al vetriolo.

SELVAGGIA LUCARELLI VS ALESSIA MARCUZZI E LE IENE

«La conduttrice del programma più forcaiolo del mondo, con collezioni di condanne (per cui mai nessuno in quel programma chiede scusa) e precedenti ben noti, condivide le accuse ai giornali forcaioli. Affascinante». Così Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Alessia Marcuzzi, che dal canto suo non ha replicato alle accuse né ha risposto alle affermazioni della giornalista. Sui social si è limitata, infatti, a promuovere le sue attività benefiche e a rinnovare l’appuntamento con Le Iene, in onda proprio stasera.

E chissà se proprio in questa occasione vorrà replicare all’attacco, anche se è difficile prevederlo. Di fatto, si apre un nuovo fronte di scontro, l’ennesima faida che vede protagonista Selvaggia Lucarelli, la quale in passato aveva preso di mira per altri motivi Fabrizio Corona e Barbara D’Urso, giusto per citarne qualcuno. Con Nunzia De Girolamo, invece, era arrivata allo scontro diretto anche in occasione di Ballando con le Stelle, programma a cui Selvaggia Lucarelli partecipa in veste di giudice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA