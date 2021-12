Selvaggia Lucarelli vs Giletti/ “Ospita mister braccio in silicone? Come ti sbagli…”

Querelle a distanza fra il noto conduttore della trasmissione di La7, Non è l’Arena, Massimo Giletti, e la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli. Nelle ore precedenti la messa in onda dell’ultima puntata, quella di mercoledì 8 dicembre, i due si sono battibeccati via social a seguito della decisione di Massimo Giletti di ospitare in studio Guido Russo. Chi è costui vi starete domandando: si tratta del dentista di Biella, divenuto famosissimo negli scorsi giorni per essersi presentato presso il centro vaccinale di via Carso con un corpetto in silicone.

Sergio Muniz/ "Ho fatto tanta gavetta, anche il cubista in discoteca"

Obiettivo, ingannare i sanitari e farsi inoculare il vaccino anti covid di modo da ottenere furbescamente il super green pass, ma sfortunatamente per lui il bluff è stato smascherato e in seguito lo stesso è stato denunciato. Guido Russo si è presentato in studio assieme al suo avvocato, Max Veronese per raccontare la sua versione dei fatti, e la decisione di ospitarlo ha appunto provocato delle polemiche.

Francesco Boccia/ "Calenda e Renzi, chihuahua che abbaiano..."

SELVAGGIA LUCARELLI VS GILETTI, QUERELLE SU MR BRACCIO SILICONE: “CENSURARLO UN ERRORE”

Come scrive il quotidiano Libero, in prima fila si è messa Selvaggia Lucarelli, che ha commentato, stizzita: “Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli”, parole riportate sul suo profilo Twitter personale quando diffusa la notizia dell’ospitata. In seguito è arrivata la replica di Massimo Giletti, che ha deciso di non rimanere in silenzio ma di rispondere per le rime.

Interpellato dai microfoni del quotidiano La Stampa ha motivato così la decisione di ospitare Guido Russo nei suoi studi: “Censurarlo è un errore”, tagliando corto. Secondo il conduttore ex Rai, quindi, è giusto sentire la voce dello stesso dentista piemontese, e capire il perchè di questo gesto senza dubbio tragicomico come quello appunto di presentarsi all’appuntamento con un braccio in silicone, che ovviamente non ha “fregato” l’infermiera che stava per apprestarsi a fargli il vaccino. Da segnalare come ieri sera, proprio l’avvocato di Guido Russo in diretta tv a La7, abbia commentato questa querelle dicendo: “Mi ha chiamato anche la Lucarelli per un’intervista, è stata la prima”. Caso tutt’altro che chiuso…

Soleil Sorge 'lascia' Alex Belli/ “La persona che voglio è fuori, con lui è speciale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA