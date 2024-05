Selvaggia Roma e il compagno Luca Teti presto genitori/ Svelati sesso e nome del bebè: il gender reveal

Selvaggia Roma è incinta: il gender reveal party svela il sesso del bebè in arrivo

È un periodo di grande felicità per Selvaggia Roma e per il compagno Luca Teti, che sono prossimi a diventare genitori per la prima volta e ad accogliere il primo frutto del loro amore. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex volto di Temptation Island è in dolce attesa e, nelle scorse ore, è stato annunciato il sesso e il nome del bebè in arrivo. La coppia ha voluto organizzare un gender reveal party da favola in una location mozzafiato: il Castello Raphael ad Anguillara Sabazia.

A bordo piscina, circondati da palloncini colorati e con alle spalle una gigantesca scritta, “Baby“, i due hanno scoperto il sesso del nascituro di fronte a tutti gli amici e gli affetti più cari presenti all’evento. Dopo aver azionato una leva, sono esplosi in cielo alcuni fumi color rosa che hanno regalato loro una grandissima emozione: saranno genitori di una femminuccia. In seguito ai festeggiamenti, Selvaggia Roma ha voluto condividere il video di quella magica giornata sul proprio profilo Instagram, aggiungendo un lungo messaggio di ringraziamenti a corredo del post.

Selvaggia Roma e Luca Teti presto genitori di una bambina: “Si chiamerà Luce“

“Volevamo ringraziare davvero tutte le persone che hanno condiviso con noi questo giorno speciale. È stata un’emozione forte, unica direi. Avevamo il cuore a mille. Grazie a tutti i nostri amici che hanno condiviso con noi gioie e dolori e ci sono rimasti sempre accanto”, ha scritto Selvaggia Roma, ringraziando successivamente anche la struttura che li ha ospitati e tutti gli organizzatori che hanno reso magico l’evento. A seguire, l’ex gieffina ha anche condiviso un pensiero sulle Instagram stories dove, con un video, si è così rivolta ai fan.

“Che dire ragazzi, mi devo ancora riprendere. Tutto così magico e bellissimo e ancora non avevo realizzato che colore fosse, ho dovuto guardare in cielo, sembrava fosse un blu, non ci stavo capendo niente. Sono stata felicissima“, ha ammesso, rivolgendo poi un pensiero speciale alla bambina che ha perso nel 2022 in seguito ad un aborto spontaneo: “Abbiamo fatto anche un pensiero all’ultimo per nostra figlia Mia“. E, infine, ha rivelato come si chiamerà la femminuccia in arrivo: “La nostra bimba si chiamerà Luce“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)













© RIPRODUZIONE RISERVATA