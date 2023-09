Selvaggia Roma: “L’aborto? Dolore incolmabile”/ “Come l’ho superato? Non c’è una pozione magica, ma…”

Selvaggia Roma e l’aborto

Dopo aver cullato il sogno di diventare mamma, Selvaggia Roma ha vissuto uno degli eventi più traumatici nella vita di una donna ovvero la perdita della figlia che stava aspettando Un dolore enorme per Selvaggia che, sui social, dopo aver scoperto da un’ecografia che il cuore della sua bambina non batteva più, ha dovuto affrontare un dolore enorme. “Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”, aveva scritto sui social la Roma.

Francesco Chiofalo: "Selvaggia Roma? È finita perché mi ha tradito"/ "Aveva da mesi una relazione parallela"

E’ trascorso un anno da quel momento ed oggi, Selvaggia, è tornata a parlare della perdita subita sui social attraverso un video importante ed emozionante con cui si rivolge a tutte le donna parlando di come abbia fatto a superare tutti i suoi dolori, in particolare quel dolore incolmabile che è sempre dentro di lei.

Selvaggia Roma/ "Ho perso il sogno di diventare mamma. Parlarne è una soluzione"

Le parole di Selvaggia Roma

“Voglio dedicare 5 minuti a me stessa, a noi stesse… Per dire che ce l’ho fatta, che ce l’abbiamo fatta… Dovete ringraziare voi stesse e le persone che vi amano e vi stanno accanto. Sono qui per rispondere a tutte quelle persone che mi chiedono come ho fatto a superare dolore, un dolore incolmabile. Le nostre sofferenze ci portano a cambiare, a crescere, a vedere la vita in un altro modo, ma ce lo porteremo per tutta la vita. Noi siamo donne e siamo anche molto forti. Sono qui per ringraziarvi, per farvi un applauso e darvi forza come sempre. E a dirvi: non c’è una pozione magica, ma possiamo combattere come abbiamo sempre fatto e cercare di vedere sempre un lato positivo”, dice nel video Selvaggia.

Selvaggia Roma: "Antonella Fiordelisi? Molto insicura"/ "La storia con Donnamaria..."

Tra i commenti è spuntato anche quello di Manila Nazzaro che ha vissuto lo stesso dolore di avere un aborto spontaneo. Un video, quello di Selvaggia Roma, che è stato apprezzato da tutte le sue followers.













© RIPRODUZIONE RISERVATA