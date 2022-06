Selvaggia Roma è incinta?/ Pancino sospetto su Instagram: la testimonianza di un fan

Selvaggia Roma è incinta? Gli indizi in foto

Selvaggia Roma è incinta? Corre nelle ultime ore sul web il gossip che vorrebbe l’ex gieffina in dolce attesa. Ipotesi nata di fronte ad alcune immagini postate dalla stessa Selvaggia su Instagram che mostrano un pancino accennato ma evidente. Nelle ultime ore Selvaggia ha postato su Instagram una serie di stories in cui ha mostrato prima di essere in auto, in viaggio verso il mare, poi successivamente in spiaggia.

Già nel video che la vede in auto, in cui indossa una canotta nera aderente, appare un pancino rotondo che sembrerebbe appunto celare un dolce segreto. Nelle stories successive Selvaggia è al mare, stessa sul lettino e intenta a prendere il sole, e anche in questo caso è impossibile non notare le rotondità del ventre, solitamente piatto e palestrato.

Selvaggia Roma è incinta? La testimonianza di un fan

Sono bastate queste due immagini per far scoppiare il gossip: Selvaggia Roma è davvero incinta? Mentre sul web in molti si pongono la domanda, l’ex gieffina non ha al momento né smentito né confermato l’indiscrezione, cosa che potrebbe comunque fare molto presto. C’è però da dire che un fan ha dichiarato all’esperta di gossip Deianira Marzano di aver incontrato recentemente Selvaggia e di averla trovata “magrissima”, senza, dunque, alcun pancino in vista.

Non è la prima volta che si parla di Selvaggia in queste ultime settimane. La Roma ha infatti sollevato più di qualche polverone per alcuni commenti critici e di accusa lasciati ad alcuni ex gieffini, ultimo Alessandro Basciano. Dopo l’attacco dell’ex compagna su sul ruolo di padre, Selvaggia ha infatti appoggiato la donna, accusando Basciano su Instagram: “Penso che abbia ragione la mamma. Tocca capire dal momento che uno dice queste cose se la sua presenza era così discontinua anche prima di questo Gf. Se così fosse, portarselo in giro per un comodo di immagine fa un po’ pena.” ha scritto l’ex gieffina.

