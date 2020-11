Selvaggia Roma negativa al Covid/ “Finalmente posso entrare al Grande Fratello Vip”

Anche Selvaggia Roma è pronta a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Solo alcuni giorni fa è infatti risultata positiva al Covid, cosa che l’ha costretta all’isolamento fiduciario immediato. Ieri, dopo più di dieci giorni di isolamento, Selvaggia è però risultata negativa al tampone. Lo ha annunciato ai microfoni dell’Adnkronos, dichiarandosi pronta a iniziare questa nuova avventura televisiva. “Ora che sono guarita non vedo l’ora di entrare nella Casa del ‘Gf Vip’ – ha ammesso, per poi raccontare – io per fortuna non ho avuto nessun sintomo, il mio ingresso nella Casa non è stato mai annullato ma solo rinviato perciò sono felicissima di stare bene e spero che mi chiamino presto”.

Selvaggia Roma pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip

Selvaggia Roma attende ora, dunque, con ansia l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e l’inizio di questa agognata avventura. L’ex volto di Temptation Island ha infatti ribadito la sua ansia di entrare attraverso le parole del suo manager Giulio Borgognoni: “Ora speriamo di passare presto dall’isolamento causa malattia all’isolamento nella casa più spiata d’Italia – ha scritto in una nota – A prescindere da tutto sono molto felice per Selvaggia che finalmente può lasciarsi alle spalle questo incubo e spero di poter riprendere velocemente ogni discorso lasciato in sospeso”. Proprio Selvaggia, dopo la notizia, si è mostrata felice su Instagram in auto con un’amica e ha dichiarato: “La libertà è qualcosa di inspiegabile, sono veramente molto felice”.



