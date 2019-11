Selvaggia Roma “Pancia gonfia come i bambini africani”/ Web la massacra: “Vergogna!”

Una vera e propria bufera si è abbattuta su Selvaggia Roma dopo una battuta infelice fatta in una story pubblicata su Instagram. L’influencer, che abbiamo conosciuto per la travagliata storia d’amore con Francesco Chiofalo, era intenta a sponsorizzare uno dei tanti prodotti dimagranti, ormai ben noti ai più social, che chiedono il supporto di volti noti per poter incrementare le proprie vendite. Ed è proprio prima di prendere una di queste pillole dimagranti che Selvaggia si lascia andare ad una battuta che ha scatenato la furia del web. “Inizio a prenderle che mi sa che mi si è fermato il matabolismo! – dichiara, per poi aggiungere – Ho una pancia! Avete presente i bambini africani? Ecco….Io sto facendo quella fine”. Parole dette col sorriso sulle labbra, inconsapevole di ciò che avrebbe scatenato di lì a poco.

Selvaggia Roma, pioggia di insulti dal web: lei si scusa e chiarisce

Il video e soprattutto le parole di Selvaggia Roma hanno in breve fatto il giro del web. Da qui l’inizio di una serie di accuse per l’influencer, accusata di aver sbeffeggiato i problemi dei bambini del terzo mondo e di aver dunque toccato un argomento molto delicato senza alcun rispetto. Da qui una marea di critiche, come: “Una battuta davvero infelice! Per farsi perdonare il compenso che le danno per pubblicizzare questi articoli dovrebbe mandarlo proprio a quei bambini con ‘la panza’”, si legge, e ancora “Ma veramente fa questa? Mettetevi un po’ di sale in zucca invece che ste cose dimagranti che vi stanno facendo snellire il cervello”. Dopo aver ricevuto migliaia di accuse, Selvaggia ha tuttavia voluto chiarire la sua posizione, ammettendo di aver fatto una gaffe spinta da un modo di dire che non voleva avere un tono offensivo o cattivo nei confronti dei bambini africani.

