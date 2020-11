Selvaggia Roma vs Elisabetta Gregoraci/ Rissa sfiorata e insulti: “Sei falsa”

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 continua la faida tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Le due concorrenti sono state protagoniste di un’accesa discussione mentre l’infuencer si trova nel Cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli: “Non ti permettere. Fati il tuo percorso e smetti di parlare di me”, sono state le parole rivolta dalla Gregoraci a Selvaggia attraverso il vetro del Cucurio. Ma appena l’ex velino e Selvaggia Roma sono rientrati in casa, l’ex di Flavio Briatore ha attaccato anche il ragazzo, reo di non aver preso posizione nel corso della lite e di aver parlato di lei mentre erano nel Cucurio con Selvaggia. “Tu non puoi parlare sempre di me e della nostra “storia”, Pier. Non ho più voglia di queste cose. Io vi sentivo parlare. Avresti dovuto dirle “basta, parliamo d’altro”. Lei è venuta apposta qui. Lei si deve fare il suo Grande Fratello parlando di lei, non parlando di me”, ha detto Elisabetta. Pretelli si è difeso dicendo di aver detto chiarimento all’influencer di “non parlare male di Elisabetta davanti a me“.

Selvaggia Roma vs Elisabetta Gregoraci: “Sei falsa”

Ma l’atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip è rimasta calda ed è esplosa poco dopo con l’ennesimo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. “Tu parli di rispetto, quando sei entrata qui a raccontare che avevi avuto storie con Pierpaolo ed Enock. Non sai neanche cosa significa il rispetto. Fatti il tuo Grande Fratello senza parlare di me, ci riesci? Dimmele in faccia le cose”, ha sbottato la Gregoraci insinuando che la “rivale” sia entrata solo per portare avanti questa sceneggiata. Immediata la risposta della Roma: “Ma guarda come ti esprimi. Per me sei falsa, ti stai intortando Pierpaolo. Sei una bambina capricciosa, torna nel tuo mondo dei balocchi. Non sei adulta. Sei maleducata e viziata. Stai zitta. Quanto odio ‘sto vittimismo”. A tavola Elisabetta ha portata avanti la sua battaglia spiegando le sue ragioni agli altri inquilini: “Sì ma non ti incazzare perché non ne vale la pena”, la ha risposto la contessa.



