E’ il tema del momento, il gossip si insinua e cerca di scovare lo scoop ma a quanto pare bisognerà accontentarsi solo di commenti sibillini. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme? Questo l’interrogativo dominante e che molti forse speravano che la risposta arrivasse oggi con la conduttrice ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Chiaramente, è stata prontamente incalzata sul tema dopo aver parlato del ricovero in ospedale e, quantomeno, Elisabetta Gregoraci ha confermato di essere tornata single dopo la liaison con Giulio Fratini.

Tutto è partito dal nuovo programma di Elisabetta Gregoraci dove ad essere intervistato è proprio il suo ex marito Flavio Briatore. La conduttrice ha dunque raccontato: “Ci divertiamo molto, poi lui cerca sempre di lanciare qualche frecciatina sul privato perchè dopo anni è ancora geloso”, tempestiva la domanda peperina di Caterina Balivo: “Per questo sei tornata single?”. Ma la risposta, seppur affermativa sulla rottura con Giulio Fratini, non ha lasciato spazio ad una conferma sul ritorno di fiamma con Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme? Lei a La Volta Buona: “Abbiamo costruito una cosa molto bella…”

Proseguendo nell’intervista a La Volta Buona, Elisabetta Gregoraci è entrata nel merito delle voci recenti sul ritorno di fiamma con Flavio Briatore: “Perchè lo dicono? Diciamo che la gente non accetta la separazione… Se noi sì? Ma noi non ci siamo mai separati!”. Questo il commento della conduttrice accompagnato da un sorriso smagliante, quasi a voler confermare i rumor. Ma la realtà è diversa; il loro rapporto è frutto di un amore diverso, un equilibrio splendido nato per amore del figlio Nathan e per la bravura di entrambi nel gestire la fine di una relazione.

“Noi abbiamo costruito una cosa molto bella, che è un messaggio importante per le coppie che si lasciano e mettono in mezzo i figli; loro vanno messi al centro, per nostro figlio Nathan abbiamo un rapporto splendido”. Queste le parole di Elisabetta Gregoraci sul rapporto con Flavio Briatore. La conduttrice ha poi aggiunto: “Chiaramente ci sono alti e bassi, come accade anche tra marito e moglie. Viviamo a 500 metri di distanza e ceniamo sempre insieme; abbiamo trovato un equilibrio stupendo e siamo tutti felici… Ci siamo sempre stati in maniera reciproca e penso che questa sia una cosa fondamentale”.