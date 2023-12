Semaglutide, la nuova dieta dimagrante si fa col farmaco anti-diabete/ Science: “Scoperta dell’anno”

Nel corso del 2023 il semaglutide è divenuto uno dei farmaci più venduti al mondo. Secondo la rivista Science i nuovi medicinali contro l’obesità rappresentano la «scoperta scientifica dell’anno», anche se in realtà la loro scoperta la si deve a ben 20 anni fa. Sono stati infatti introdotti, come scrive oggi Il Messaggero, per trattare il diabete, ma nel corso di quest’anno sono stati prescritti per trattare l’obesità, rivoluzionandone la cura. Il farmaco più famoso, come detto sopra, è il semaglutide, che sarebbe lo stesso che avrebbe usato la nota presentatrice americana, Oprah Winfrey a perdere ben 20 chili. Evidenze scientifiche mostrano che tale medicinale permette di regolarizzare il metabolismo, ma riduce anche la pulsione verso il cibo e aumenta il senso di sazietà.

In Italia il semaglutide è stato approvato dall’AIFA, l’agenzia italiana del farmaco, per trattare l’obesità anche se al momento non è prevista alcune rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale (se invece lo si prescrive per il diabete si). C’è da segnalare inoltre che il farmaco ha registrato una carenza di disponibilità e se ne sta impedendo l’uso off label. Oltre al semaglutide Il Messaggero segnala il tirzepatide, che avrebbe addirittura un’efficacia superiore nella perdita di peso. In ogni caso, il riconoscimento di Science come farmaci dell’anno lo si deve non soltanto per la straordinaria capacità di far perdere il peso a chi li assume, ma anche per gli effetti benefici sullo scompenso cardiaco, senza dimenticare gli studi in corso sul loro trattamento nei casi di tossicodipendenza, Alzheimer e Parkinson.

SEMAGLUTIDE, LA NUOVA DIETA DIMAGRANTE SI FA COL FARMACO ANTI-DIABETE: IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA

«Gli agonisti del GLP-1 (la famiglia di farmaci di cui fanno parte il semaglutide e il tirzepatide ndr) hanno sollevato più domande che risposte – scrive Holden Thorp, redattore capo della rivista Science – questo è il segno distintivo delle più importanti svolte scientifiche».

C’è però un rovescio della medaglia: vista la loro capacità nel curare l’obesità, che ricordiamo, è una malattia, le persone non obese o in sovrappeso usano i suddetti farmaci per dimagrire rapidamente, ed è per questo che molti denunciano la loro vendita “sottobanco”, ovviamente cosa assolutamente vietata. Tra l’altro si tratta di medicinali, che come tutti, presentano degli effetti collaterali di conseguenza vanno presi solo in caso di obesità o diabete conclamati e solo dietro prescrizione medica.

